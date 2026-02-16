Gastronomía
El restaurante de Reus que conquista su primer Sol Repsol: cocina catalana con toques andaluces
El restaurante ofrece menús creativos, cocina catalana y andaluza y una experiencia gastronómica única
El restaurante Cervus, situado en el Raval de Jesús de Reus, ha sido reconocido con su primer Sol Repsol en la Gala celebrada este lunes en Tarragona, que ha reunido a los chefs más destacados de Cataluña y de España. Este galardón refleja el creciente prestigio del establecimiento y el trabajo de sus propietarios, Lucía Fernández y Nil Bono, quienes suman 20 años de experiencia en restaurantes con Estrellas Michelin.
Cervus combina la cocina catalana con influencias andaluzas y toques franceses, reflejando las raíces de sus propietarios, ya que Nil nació en Cataluña y Lucía en Andalucía. La propuesta culinaria busca un equilibrio entre tradición y creatividad, defendiendo los sabores locales y dando protagonismo a productos frescos y de temporada.
El restaurante ofrece tres menús principales. El menú Cervus, por 70 euros, incluye 4 aperitivos, 2 primeros, 2 segundos y 2 postres; el menú Ad Finem, más amplio, por 90 euros, con 6 aperitivos, 3 primeros, 3 segundos y 2 postres; y un menú semanal de 40 euros, con primero, segundo y postre a elegir.
Lucía Fernández y Nil Bono disponen de un bagaje profesional destacado. Lucía se formó en Sevilla y trabajó como pastelera en Deliranto, mientras que Nil estudió en la escuela Hofmann de Barcelona y ha pasado por restaurantes como Speisemeisterei (Stuttgart) o Can Bosch en Cambrils.
El restaurante cuenta con una valoración de 4,9 sobre 5 en Google, y las opiniones destacan tanto la cocina como la experiencia global: “¡Espectacular! Hemos salido encantados… nos hicieron sentir como en casa desde que entramos”, comenta un cliente. Otro añade: “Platos de alta cocina que hablan por sí solos”.
Con este Sol Repsol, Cervus se consolida como un referente gastronómico en Reus, ofreciendo menús creativos, sabores bien equilibrados y un ambiente cuidado que invita a descubrir la fusión catalano-andaluza. El reconocimiento refuerza el panorama culinario de la provincia y sitúa a sus chefs como exponentes de la alta cocina local con proyección nacional.