¿Por qué los Reyes de España le han entregado un premio al alcalde de Tarragona?

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha recibido este jueves en Madrid el Premio Nacional del Deporte, otorgado por el Consejo Superior de Deportes (CSD). La entrega ha tenido lugar en el Palacio Real de El Pardo y ha estado presidida por los Reyes de España, en un acto que también ha contado con otros galardonados de primer nivel internacional.

El reconocimiento distingue a Tarragona como la ciudad que más ha promovido la actividad deportiva en España durante 2024. El galardón premia la intensa actividad deportiva impulsada por el Ayuntamiento, con más de 56 eventos organizados en la ciudad, que reunieron a más de 36.600 deportistas y 67.000 acompañantes de toda España y Europa.

La actividad generó un impacto económico de casi 10 millones de euros, consolidando a Tarragona como un referente nacional en organización y fomento del deporte. Entre los eventos destacados del pasado año figuran la Liga Catalana ACB, la Minicopa Endesa, el Campeonato internacional de patinaje artístico Open Stars Xou, los campeonatos de España de tenis de mesa, la Copa del Mundo de gimnasia estética, la Super Lliga Prop de 3X3 Spain, y el Trofeo Ciudad de Tarragona de gimnasia rítmica, entre otros.

Además, miles de personas participaron en citas populares como la Trail Tarragona, la Tarraco Health Race y el Medio Maratón + 10k Ciudad de Tarragona. El alcalde Viñuales ha destacado que el premio refleja el trabajo conjunto del consistorio y del tejido deportivo local, y ha señalado que “Tarragona continuará apostando por el deporte como motor social y económico, fomentando la inclusión y la participación de todos los ciudadanos”.

Con la entrega de este galardón, Tarragona refuerza su proyección nacional e internacional como ciudad deportiva. Para 2026, la agenda ya incluye eventos de primer nivel como el Tour de Francia, la Copa de la Reina Femenina Endesa, el Campeonato de Europa de Triatlón y los Juegos Special Olympics, que seguirán consolidando a la ciudad como referente del deporte de alto nivel.