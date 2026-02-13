La parcela en venta del CN Reus Ploms podría acabar siendo una residencia de estudiantes

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El Club Natación Reus Ploms espera que la venta de la parcela de 2.800 metros cuadrados, donde tienen instaladas unas pistas de pádel y que serviría para secar la deuda actual de la entidad, se lleve a cabo durante el primer semestre del año. Una expectativa «optimista», tal como lo expresa el presidente del club, Isidre Guinjoan. «Ahora vamos avanzando con pasos firmes. Como vemos que las cosas no habíamos hecho no estaban dando resultado, decidimos cambiar de empresa que nos está gestionando el tema de la venta», explica Guinjoan. A través de esta, han podido contactar con varios interesados. «Por lo que nos han comentado, buena parte de estas empresas tienen como objetivo construir una residencia de estudiantes, que es una cosa que hace mucha falta aquí en Reus,» explica Guinjoan.

Otra opción que está sobre la mesa por parte de una de las ofertas presentadas es crear un hogar compartido para personas mayores, también conocido como coliving sénior. «Al fin y al cabo, es una buena zona, tranquila, a diez minutos caminando del centro y con una zona deportiva al lado», valora Guinjoan. Ante esta situación, Guinjoan se muestra «optimista», pero al mismo tiempo pide «prudencia»: «Es razonable que lo podemos cerrar durante el primer semestre del año». Un intervalo de tiempo que daría un margen de seguridad con respecto a la viabilidad económica que el presidente le ve al club, que considera que por ahora pueden garantizar la continuidad para «dos años más». Ahora bien, asevera que, así y todo, es imperativo llevar a cabo la venta para enjugar una deuda que les hace ir sobre la cuerda floja: «Estamos en un punto que podemos ir haciendo, pero un gran tropiezo económico nos podría afectar mucho». Además, el otro agravio es que no permite al club evolucionar. «En el momento que enjugamos la deuda sería bueno hacer un plan a 5 o 10 años vista de cuáles serán las prioridades», valora.

A pesar de la situación económica, el presidente destaca la buena salud deportiva del club: «El año pasado los dos equipos sénior de baloncesto subieron de categoría, en patinaje y gimnasia rítmica hemos crecido mucho y en natación hemos sido campeones provinciales este año». Un buen estado de forma que Guinjoan atribuye al trabajo hecho por parte de todo el mundo que forma parte de la entidad. Ha estado gracias a mucha gente. A la directiva, pero también a los trabajadores y socios. Que nos vaya tan bien es gracias a su compromiso», reafirma.

La viabilidad económica del club está garantizada por los próximos dos años

Contexto

El club arrastra desde hace años una serie de hipotecas, una situación que se agravó con la llegada de la pandemia que paralizó la actividad y provocó la caída del 50% de los socios y usuarios de la entidad. Además, el incremento de precios de diferentes productos a causa de la guerra de Ucrania y la reclamación el año 2024 de 270.000 por parte de la Seguridad Social acabaron de hacer estallar la burbuja. Todo condujo en el club a un ERTO que afectó a siete trabajadores y en la entrada a preconcurso de acreedores. De esta manera, la deuda superaba los 2,8 millones de euros a mediados de año 2025.