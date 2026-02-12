Salou impulsa una nueva fase de asfaltado en 8 calles del municipio

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Salou iniciará el próximo lunes, 16 de febrero, la tercera fase del plan de renovación del pavimento y de la señalización horizontal en varios puntos del municipio. La actuación, que se alargará aproximadamente cuatro semanas, tiene como objetivo mejorar el estado de la vía pública y reforzar la seguridad tanto de conductores como de peatones, e implicará afectaciones temporales a la circulación.

En esta etapa, los trabajos se centrarán en torno a la calle Carles Buïgas, concretamente en las calles Navarra, Rioja, Murillo, Priorat, Serafí Pitarra, Barbastre, Amposta y Falset. Además de la renovación del asfalto y la pintura vial, como novedad también se procederá a la eliminación de raíces profundas que han deteriorado el firme. Se retirará el hormigón estropeado y se instalará una nueva base de protección para evitar futuros desperfectos.

Para reducir el impacto sobre residentes y visitantes, el calendario de actuaciones se ha organizado por tramos y días concretos. En las calles Navarra y Rioja habrá restricción de estacionamiento del 16 al 20 de febrero, manteniendo el tráfico abierto, mientras que entre el 23 y el 26 de febrero, así como los días 27 de febrero y 2 de marzo, se cortará la circulación. La calle Murillo quedará cortada los días 26 y 27 de febrero y el 2 de marzo, y la calle Priorat el 27 de febrero y del 2 al 4 de marzo.

Con respecto a la calle Serafí Pitarra, se limitará el estacionamiento del 19 al 27 de febrero y se cerrará al tráfico del 2 al 6 de marzo. En la calle Barbastre se eliminarán raíces entre el 26 de febrero y el 3 de marzo sin afectar a la circulación, pero se cortará los días 4, 5, 9 y 10 de marzo. Finalmente, las calles Amposta y Falset permanecerán cerradas al 11 al 13 de marzo.

Esta tercera fase llega después de las actuaciones ya completadas a la fachada marítima —en los paseos Rey Jaime I y Miramar- y en varias calles céntricas como Francolí, Llobregat, Ebre, Carrilet, Mila, Vía Augusta y Ciutat de Reus. Por otra parte, los trabajos en la calle Barcelona, aplazados por motivos meteorológicos, se reanudarán también el 16 de febrero en el tramo comprendido entre la calle Juan Manuel Muñoz y la C-31b.

El proyecto global cuenta con una inversión de dos millones de euros correspondientes al presupuesto de 2025, y las cuentas del 2026 ya incluyen una nueva partida para continuar con la renovación progresiva de las calles del municipio.

Desde el Ayuntamiento se acuerda de que el calendario puede variar por causas meteorológicas o técnicas y se pide a la ciudadanía que respete la señalización provisional y siga las indicaciones de los servicios municipales. Para consultas o incidencias, se han habilitado los teléfonos 900 30 92 12 y 663 911 854.