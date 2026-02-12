El aeropuerto de Reus registra un 57% menos de pasajeros en enero respecto el año pasado

Un avión de Ryanair a punto de aterrizar en el aeropuerto de Reus.ACN

El aeropuerto de Reus ha registrado a 589 pasajeros en enero, un 57,3% menos que el mismo mes del año anterior, según ha informado Aena este jueves. Con respecto a movimientos de aeronaves, se han gestionado 1.062, un 16,8% menos que en enero del 2025.

Según el gestor aeroportuario, la meteorología adversa ha afectado «notablemente a la operativa, ya que durante la temporada de invierno los vuelos son prácticamente totalmente de aviación general o escuelas de pilotos».