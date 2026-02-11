La URV suspende las clases este jueves ante el riesgo extremo de ventoleras

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

A causa de la activación de la alerta VENTCAT por el riesgo extremo por ventoleras este jueves anunciadas por Protección Civil, la Universidad Rovira i Virgili ha decidido suspender las clases y toda la actividad universitaria presencial este jueves ,12 de febrero, de acuerdo con la Resolución ISP/2026, de 11 de febrero, publicada por la consejería de Interior y Seguridad Pública.

La medida afecta todos los campus, facultades, escuelas, CRAI, CTTi y Centro de Formación Permanente de la Fundación URV, que permanecerán cerrados durante toda la jornada.

Mientras se mantenga la alerta, la actividad laboral se hará mediante teletrabajo, siempre que sea posible

El número de personas de la Universidad y de la Fundación URV afectado por estas restricciones es de cerca de 24.000, entre estudiantes de grado, máster, doctorado y formación continuada.