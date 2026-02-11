El viento pone en peligro el jueves de Carnaval: Protección Civil alerta a los Ayuntamientos

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

La subdirectora de Protección Civil, Imma Soler, ha adelantado que pedirán a los ayuntamientos que revisen las actividades previstas para el fin de semana, coincidiendo con el segundo pico máximo del episodio de viento. En este sentido, ha instado a los consistorios a valorar si hace falta modificar o suspender actos programados y a analizar la viabilidad de las actividades al aire libre.

También ha apuntado la necesidad de revisar equipamientos municipales e infraestructuras susceptibles de sufrir daños. La consejera de Interior, Núria Parlon, ha remarcado que hay que inspeccionar el mobiliario urbano afectado por las ventoleras y especialmente los itinerarios de las rúas previstas el sábado.

El Gobierno ha anunciado la suspensión de la actividad educativa, universitaria y deportiva para este jueves, así como la actividad sanitaria no urgente. La resolución, que entrará en vigor a la medianoche y se alargará hasta las 20.00 horas del jueves, pide evitar desplazamientos que no sean estrictamente necesarios y recomienda priorizar el teletrabajo siempre que sea posible. Esta tarde se volverá a reunir el comité técnico para valorar si hay que adoptar medidas adicionales.

Protección Civil enviará un mensaje de alerta ES-Alert para informar la población de las restricciones y recomendaciones. La portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, no ha descartado tampoco la posible suspensión de la actividad ferroviaria, a la espera de la evolución de la situación y del estado de las infraestructuras.

El Servicio Meteorológico de Cataluña ha calificado la ventolera prevista como «de primera categoría». El jefe del área de predicción, Santi Segalà, ha explicado que el episodio tendrá dos momentos de máxima intensidad: el primero este jueves, con afectación en todas las comarcas sin excepción, y un segundo sábado. Las rachas ya han llegado a los 140 km/h en algunos puntos y se han emitido avisos de peligro de grado 5 y 6 por vientos que pueden superar los 90 y 100 km/h.

Parlon ha pedido extremar la precaución, especialmente en entornos urbanos, donde el viento puede provocar la caída de árboles, farolas u otros elementos del mobiliario público. Además, ha advertido que las lluvias recientes han dejado el suelo mojado, hecho que incrementa el riesgo de incidentes relacionados con el arbolado tanto en zonas urbanas como en espacios naturales.

Delante de este escenario, las autoridades insisten en la necesidad de minimizar la movilidad, revisar espacios abiertos y garantizar la seguridad en actos multitudinarios, especialmente en un fin de semana marcado por las celebraciones de Carnaval por todo el territorio.