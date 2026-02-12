Daniel Recasens será el candidato de ERC en las elecciones municipales

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Daniel Recasens será el candidato de Esquerra Republicana (ERC) en las elecciones locales del 2027. La militancia ratificó por unanimidad la candidatura del actual portavoz del grupo municipal y concejal de Cultura y Política Lingüística, que sustituirá Noemí Llauradó como cabeza de lista. «Estoy preparado para asumir este reto», afirmó Recasens. «Es una satisfacción, un honor y una tranquilidad, porque sé que lo dejo en buenas manos», dijo Llauradó.

Recasens puso de relieve el trabajo llevado a cabo por ERC los últimos mandatos, en los que «hemos demostrado cómo podíamos acuñar los gobiernos». «Hasta ahora estábamos en los diferentes gobiernos; ahora la ciudad se merece una alcaldía republicana», subrayó, añadiendo que no se plantea sólo que el partido encabece cuatro concejalías, sino que ocupe la alcaldía.

El alcaldable destacó el talante Recasens, caracterizado para «poder hablar con todo el mundo, estar al lado de proyectos, trabajar con la ciudadanía de tú a tú». El vicesecretario general de Municipalismos de ERC, Santi Valls, afirmó que Recasens es «el mejor candidato para que sea alcalde» y que será «el mejor alcalde que puede tener Reus». En esta línea, Llauradó animó la militancia a «arremangarse y picar mucha piedra» para alcanzar a uno «objetivo que tenemos muy factible en el 2027: la alcaldía republicana».

Noemí Llauradó

La jefa de listas de Esquerra desde el 2015 había sido Noemí Llauradó. Como alcaldable, consiguió el mejor resultado de los republicanos en Reus en democracia, ostentó la vicealcaldía y ha repetido como presidenta de la Diputació de Tarragona. A pesar de su adiós de la política municipal, Llauradó se ha puesto a disposición del partido «por si podemos ayudar a Reus, la demarcación y el país». «Todavía tengo energía para poder canalizarla desde allí donde estemos», clamó.

El presidente de la ejecutiva local, Enric Fogàs, agradeció la tarea desarrollada por la presidenta de la Diputació, en especial, por haber llegado a un estadio «que no habíamos conseguido nunca en la ciudad de Reus», con seis concejales entre el 2019 y el 2023. «Ahora el reto es consolidar y superar el umbral de representación y alcanzar de una vez la alcaldía de Reus», expresó. «¡Fuerza, Recasens!», cerró.

Recasens se plantea como el relevo natural, dado que en el 2019 y en el 2023 fue la mano derecha de Llauradó, como número 2 de su candidatura. «Doy un paso adelante porque ella también da un paso adelante», compartió al portavoz del grupo municipal.

Perspectivas

Además, el nueve alcaldable afirma que el partido se encuentra «en un momento dulcísimo» y lanzó que «los partidos que ahora están en el gobierno ven qué difícil es gobernar». Ante la complejidad del escenario político, se mostró convencido de que «pase lo que pase tendremos que seguir trabajando, espero que desde el mejor lugar, la alcaldía», si bien «exigirá muchos acuerdos» y estar dispuesto a «dar muchas más manos que las que estarías dispuesto en otros momentos».