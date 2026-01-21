POLÍTICA MUNICIPAL
Noemí Llauradó no serà candidata el 2027: s'obre la cursa entre Recasens i Berasategui
La líder republicana posarà fi a dotze anys al consistori en acabar el present mandat
Noemí Llauradó no repetirà com a candidata d’Esquerra Republicana (ERC) a les eleccions municipals del 2027, segons va avançar Canal Reus i va confirmar Diari Més. La presidenta de la Diputació de Tarragona i primera tinent d’alcaldessa assegura que «fa temps que vaig prendre la decisió de no tornar-me a presentar per alcaldessa». «Hauran estat tres mandats i és temps més que suficient per liderar un mateix projecte», afegeix. El seu relleu podria trobar-se entre Daniel Recasens i Marina Berasategui.
Llauradó, que en l’actualitat també és regidora de Projecció de Ciutat a Reus, assegura que acabarà el mandat a l’Ajuntament i a la Diputació «en un any i mig clau, ple de projectes positius i transformadors». Així mateix, expressa que s’ha posat a disposició del partit «per altres projectes en els quals pugui ajudar a Reus, la comarca, la demarcació i el país». «Tinc energia i força per continuar servint a la ciutadania des dels valors d’ERC i el bagatge que m’està donant la presidència de la Diputació i el govern de la meva ciutat», afirma.
D’aquesta manera, la trajectòria de Noemí Llauradó a l’Ajuntament de Reus acabaria després de dotze anys. Va estrenar-se com a cap de llista republicana l’any 2015 i va entrar a formar part del govern municipal el 2016, assumint la regidoria de Salut. A les eleccions següents, va ser la cara visible del millor resultat electoral d’Esquerra a Reus en democràcia, amb sis regidors, i es quedà amb la vicealcaldia, així com amb la presidència de la Diputació de Tarragona. En el present mandat, amb un tripartit amb PSC i Ara, ha ostentat la regidoria de Projecció de Ciutat i ha continuat al capdavant de l’ens supramunicipal.
El relleu
El primer nom que s’ha proposat per encapçalar les llistes republicanes el 2027 és Daniel Recasens. Actual regidor de Cultura i Política Lingüística i portaveu d’ERC, ha estat mà dreta de Llauradó en els dos darrers mandats. Es considera que seria el relleu «natural» i, de fet, la mateixa presidenta de la Diputació expressa que és «el meu candidat a l’alcaldia». «Ja vaig parlar amb ell a l’inici del mandat que havia de tenir més visibilitat i, per això, va passar a ser el portaveu i ha estat el meu número 2 en les dues passades campanyes», comparteix Llauradó. Recasens confirma la seva intenció de presentar candidatura. «Ara cal esperar el procés intern, tal com correspon», apunta.
Això no obstant, cercles interns d’Esquerra asseguren que hi ha una figura més que podria emergir com a possible alcaldable: la regidora d’Urbanisme i exsecretària d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Marina Berasategui. Berasategui voldria posar en relleu el seu llegat al capdavant de l’àrea d’Urbanisme.
En un procés intern, serà la militància la que decideixi la candidatura que representarà Esquerra als comicis del 2027, si bé no es preveuen més opcions. El procés començarà en les següents setmanes. A partir d’aleshores, es parlarà, també, de la confecció de la llista.
