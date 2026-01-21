Noemí Llauradó no será candidata en el 2027: se abre la carrera entre Recasens y Berasategui

Noemí Llauradó no repetirá como candidata de Esquerra Republicana (ERC) a las elecciones municipales del 2027, según adelantó Canal Reus y confirmó Diari Més. La presidenta de la Diputación de Tarragona y primera teniente de alcaldesa asegura que «hace tiempo que tomé la decisión de no volver a presentarme por alcaldesa». «Habrán sido tres mandatos y es tiempo más que suficiente para liderar un mismo proyecto», añade. Su relevo podría encontrarse entre Daniel Recasens y Marina Berasategui.

Llauradó, que en la actualidad también es concejala de Proyección de Ciudad en Reus, asegura que acabará el mandato en el Ayuntamiento y en la Diputación «en un año y medio clave, lleno de proyectos positivos y transformadores». Asimismo, expresa que se ha puesto a disposición del partido «para otros proyectos en los cuales pueda ayudar a Reus, la comarca, la demarcación y el país». «Tengo energía y fuerza para seguir sirviendo a la ciudadanía desde los valores de ERC y el bagaje que me está dando la presidencia de la Diputación y el gobierno de mi ciudad», afirma.

De esta manera, la trayectoria de Noemí Llauradó en el Ayuntamiento de Reus acabaría después de doce años. Se estrenó como cabeza de lista republicana el año 2015 y entró a formar parte del gobierno municipal en el 2016, asumiendo la concejalía de Salud. En las elecciones siguientes, fue la cara visible del mejor resultado electoral de Esquerra en Reus en democracia, con seis concejales, y se quedó con la vicealcaldía, así como con la presidencia de la Diputación de Tarragona. En el presente mandato, con un tripartito con PSC y Ara, ha ostentado la concejalía de Proyección de Ciudad y ha continuado al frente del ente supramunicipal.

El relevo

El primer nombre que se ha propuesto para encabezar las listas republicanas el 2027 es Daniel Recasens. Actual concejal de Cultura y Política Lingüística y portavoz de ERC, ha sido mano derecha de Llauradó en los dos últimos mandatos. Se considera que sería el relevo «natural» y, de hecho, la misma presidenta de la Diputación expresa que es «mi candidato a la alcaldía». «Ya hablé con él al inicio del mandato que tenía que tener más visibilidad y, por eso, pasó a ser el portavoz y ha sido mi número 2 en las dos pasadas campañas», comparte Llauradó. Recasens confirma su intención de presentar candidatura. «Ahora hay que esperar al proceso interno, tal como corresponde», apunta.

No obstante, círculos internos de Esquerra aseguran que hay una figura más que podría emerger como posible alcaldable: la concejala de Urbanismo y exsecretaria de Vivienda de la Generalitat de Catalunya, Marina Berasategui. Berasategui querría poner de relieve su legado al frente del área de Urbanismo.

En un proceso interno, será la militancia la que decida la candidatura que representará Esquerra en los comicios del 2027, si bien no se prevén más opciones. El proceso empezará en las siguientes semanas. A partir de entonces, se hablará, también, de la confección de la lista.