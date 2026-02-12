El concierto solidario del Círcol y el musical ‘Gaudí’ se trasladan en firaReus

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El Teatre Fortuny anunció el martes la suspensión temporal de la actividad para poder llevar a cabo las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad en materia eléctrica y antiincendios. En consecuencia, el Consorci del Teatre Fortuny trabaja para reubicar en diferentes espacios las funciones que estaban programadas durante febrero. Después de conocer el aplazamiento del espectáculo Revolució, dos propuestas ya han encontrado nueva casa. El Concierto Solidario de Carnaval del Círcol y el musical Gaudí se desarrollarán en el Auditori Antoni Gaudí, en las instalaciones de firaReus.

El Concierto Solidario de Carnaval, que irá en beneficio del Taller Baix Camp y será protagonizado por Gospel Hoppers, Susana Sheiman y Monica Green, mantendrá el día y hora: viernes 13 de febrero, a las 20.30 horas. «Llenaremos este auditorio de solidaridad, de luz, de ilusión, porque la gente del Taller Baix Camp hace meses que está preparando este concierto; seguro que no les fallaremos», expresó la presidenta del Círcol, Patrícia Terradellas.

La ubicación será el único cambio, también, del musical Gaudí, previsto para el 19 de febrero a las 20.30 horas. La Associació de Concerts de Reus recomienda a los asistentes llegar con tiempo a firaReus para facilitar una entrada escalonada y una correcta reubicación en las localidades. Asimismo, informa de que las entradas adquiridas siguen siendo válidas y que, en caso de que se desee comprar nuevas, todavía se puede a través de los canales habituales.

En el ámbito político, el grupo municipal de Junts per Reus ha denunciado que el cierre responde a una «falta de previsión intolerable». Su portavoz, Teresa Pallarès, afirma que no es un accidente aislado, sino el síntoma de una «gestión deficiente de los equipamientos públicos». «Si se ha tenido que cerrar así es porque alguien no ha hecho el trabajo cuando tocaba», critica, apuntando que «las deficiencias estructurales o técnicas no aparecen de la noche a la mañana». El gobierno municipal ha pedido la redacción de un plan director para identificar las necesidades del espacio.