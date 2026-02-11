La alcaldesa de Reus visita los barrios

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Cada voz es única: tiene un timbre intransferible, distintivo, y aporta un rasgo diferencial. Por eso, el Ayuntamiento de Reus quiere escucharlas todas para que la ciudad avance con la suma de ideas y miradas del global de la población. «La ciudad es de todo el mundo y lo que hacemos es intentar trabajar buscando el equilibrio para que todo el mundo que vive allí se sienta a gusto», compartía Sandra Guaita con el pistoletazo de salida del programa a La alcaldesa en los barrios. El barrio Fortuny fue el primero a recibir la carpa, que captó la atención de más de una veintena de personas. La iniciativa se plantará hoy a la calle d'Astorga y mañana alcanzará el barrio Juroca.

El proyecto consiste en acercarse a la ciudadanía para compilar sus propuestas y sugerencias. No obstante, los técnicos municipales y miembros del equipo de gobierno no están quietos, sino que recorrerán el entorno buscando el contacto directo con ciudadanos, entidades e instituciones. La Escuela Marià Fortuny abrió las puertas a Vigía y la concejala de Educación y Ciudadanía, Pilar López, en la primera reunión con el sector educativo. La idea era compartir «proyectos pensados, cosas para hacer conjuntamente, y como desde el Ayuntamiento se puede hacer para que luzca más», declaraba la alcaldesa antes de empezar. La directora del centro, Elisenda Gil, no tardaría a compartir deseos: «Hacer que la escuela forme parte del barrio». «Que no sea una escuela aislada», prosiguió. Propuso desarrollar actividades conjuntas con los centros cívicos, ya que cuesta que las familias suban. «Queremos integrar aquí, empoderar a las familias», se explicaba en el centro. Vigía estuvo de acuerdo: se pretende colaborar para impulsar la integración en el conjunto del barrio. Una de las propuestas fue abrir la biblioteca de la escuela a la comunidad un día a la semana.

¿La dirección ha quedado encantada con el nuevo patio, «pero por qué nos dejaron esta puerta así»?, preguntaba Gil al recorrerlo. Queda una puerta metálica, situada en medio de la nada. Es la puerta mágica. Para acabar de completar el área, la comunidad educativa anhela colocar aulas exteriores, con un par o tres de casitas. Desde el AFA, se pedía «inversión» para sustituir las ventanas del comedor y revisar el estado de las calderas. El alumnado también estuvo presente en la reunión. Sus representantes se comprometieron a cuidar el patio; dijeron que se han establecido unas normas de comportamiento. Además, aprovecharon la ocasión para solicitar que se subiera la presión del agua porque la corriente «no llega muy bien arriba».

Entre las personas que intercambiaron palabras con la alcaldesa, había detractores de la Zona de Bajas Emisiones. Está bien porque también es una zona por informar; hay mucho de desconocimiento, hay cosas que nos han trasladado que no son así, y explico qué pasa realmente con la ZBE», compartía Observa. La limpieza de las calles o como se puede promover en el barrio el comercio y la promoción económica fueron ejemplos de las preocupaciones compartidas.