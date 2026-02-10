Los Premios Òrbita vuelven al Teatro Bartrina el 20, 21 y 22 de febrero

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Teatro Bartrina de Reus acogerá la cuarta edición del Concurso Premios Òrbita de danza contemporánea los días 20, 21 y 22 de febrero. Este proyecto es organizado con la colaboración del Consorcio del Teatro Bartrina, de la Escuela de Danza del Centro de Lectura y del Instituto Municipal Reus Cultura con la voluntad de promover la danza en todos sus ámbitos. A través de sus ediciones el objetivo ha sido servir como vía de proyección para los profesionales de este sector artístico con el fin de divulgar su arte. Además, como novedad de este año se impartirán nueve clases magistrales con los miembros del jurado, con más de 140 inscritos, y se harán dos laboratorios, cuyo resultado se podrá ver en el Salón Noble del Palau Bofarull.

Los Premios cuentan con tres categorías, diferenciadas en función de si el participante es amateur o profesional. En primer lugar, para la formación de jóvenes amateurs para que puedan orientarse hacia la profesionalización habrá el Concurso Amateur, ofreciéndoles los recursos que les permitirán evolucionar en el arte de la danza contemporánea. El concurso es a partir de los 6 años en las modalidades de solos, dúos y grupales y, este año, se han presentado más de 220 coreografías con participaciones de Cataluña, España e Italia.

En segundo lugar, estará el Concurso Coreográfico Profesional, creado por profesionales que puedan mostrar sus últimas creaciones. Además del jurado, habrá programadores teatrales que podrán premiar las coreografías ofreciéndoles la posibilidad de participar en festivales y acontecimientos culturales. Se han presentado más de 28 propuestas y han sido seleccionadas 8 internacionales. Finalmente, el concurso Performance, en que la propuesta de que salga ganadora participará en la próxima edición del Festival COS 2026. De las 15 propuestas internacionales recibimientos se han seleccionado 7.

Como previa del concurso, algunos participantes de los Premios bailarán en diferentes escaparates del centro de Reus el lunes 16 de febrero. La ruta empezará en el vestíbulo del Ayuntamiento de Reus a las 11 horas y se desplazarán hacia la tienda Intecat, Casa Pujol, Jofré y Rosa Lucas. Los laboratorios coreográficos tendrán lugar de 15.30 a 18.15 horas del viernes 20 de febrero, mientras que el Concurso Performance tendrá lugar aquel mismo día a las 19.15 horas en el Salón Noble del Palau Bofarull.

Con respecto al Concurso Amateur y el Certamen Coregráfico Profesional se desarrollarán el sábado y el domingo 21 y 22 de febrero en el Teatro Bartrina a partir de las 9 horas. Los directores artísticos de los Premios Órbita de este año son Teresa Aguadé, Junio Cases y Hector Tarro y el jurado del certamen estará formado por Roberto Olivan, Diego Sinniger, Asun Noales y Emili Gutiérrez.