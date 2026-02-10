La Víbria de Reus participará en el pasacalle histórico de Barcelona

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Víbria de Reus desfilará el próximo 15 de febrero en Barcelona en un pasacalle único dentro de las Fiestas de Santa Eulàlia, que reunirá elementos tradicionales documentados el año 1601 y ya presentes en las Fiestas de Canonización de Sant Ramon de Penyafort.

El acto empezará a las 18 h en la plaza de Sant Josep Oriol y finalizará en la plaza Sant Jaume, dónde se realizarán los bailes de lucimiento con la participación del Ball de Diables de Barcelona-Revenedors, Drac de Vilafranca del Penedès, Ball de Cavallets de Lleida, Mulassa de Tarragona, Àliga de Mataró, Gegants de Vilafranca del Penedès y los anfitrones, els Gegants del Pi. La Víbria de Reus será acompañada excepcionalmente por los dulzaineros Tresmall, fuera de su territorio habitual, por la importancia protocolaria de la salida.

Como dato, la Víbria será acompañada de manera excepcional fuera de Reus, debido el carácter protocolario de la salida, por los dulzaineros Tresmall.