Reus supera la barrera de los 110.000 habitantes gracias al crecimiento migratorio

Reus ha superado a los 110.000 habitantes. Es más, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) apuntan que, a fecha 1 de enero del 2025, se ha llegado a los 111.000 habitantes, un 1,5% más que en el 2024, y que ya se avista el siguiente millar. Es la primera vez en la revisión anual de los portales estadísticos que se alcanza la cifra de 110.000 ciudadanos. Adicionalmente, según datos del Ayuntamiento, al principio de febrero había 114.213 habitantes, de los cuales 3.154 están en proceso de revisión.

El crecimiento de la población está vinculado con la migración. El crecimiento natural es negativo, ya que, en el 2024, se registraron 939 defunciones y sólo 826 nacimientos. Por otra parte, el saldo migratorio es positivo, con la llegada de gente proveniente de otros puntos de Cataluña, de España o de fuera las fronteras estatales. El año 2023, se registraron más personas que se marchaban a comunidades autónomas diferentes que las que llegaban. No obstante, el saldo de ciudadanos del resto de Cataluña, de la Unión Europea y del mundo era positivo, dato que significa más entradas que salidas.

La barrera de las 100.000 personas se superó el año 2006, en pleno clímax de la burbuja inmobiliaria. La población llegó a los 107.770 individuos en el 2008 y se sumió en un descenso prolongado que no cambió hasta la década del 2020. El récord del 2008 no sería igualado o superado hasta el 2023.

Por sexos, el 51,26% son mujeres, con 57.212 individuos. El 48,74% restante son hombres. El grupo de edad de 65 años o más ya representa cerca de un 20% del total de la ciudadanía, mientras que los menores de 14 años giran entorno el 15%.

Muñoz: «Es una ciudad bien ubicada, con una buena oferta y que crea empleo»

Con estos datos, Reus se consolida en la décima posición de los municipios más poblados de Cataluña, justo por delante de Girona. En la provincia, sólo Tarragona cuenta con más habitantes (143.649). Las primeras posiciones de la clasificación las ocupan Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat y Terrassa.

El concejal de Servicios Generales, Hacienda y Buen Gobierno, Manel Muñoz, destaca que Reus «hace tiempo que se ha consolidado como ciudad de más de 100.000 habitantes». Para el edil, hay «varios factores» que explican el dinamismo demográfico: «Es una ciudad bien ubicada, con una potente oferta cultural y de servicios y equipamientos públicos, que crea empleo y que es referente en diferentes sectores económicos como el comercio, la agroindustria y las empresas TIC».

Además, recuerda que Reus «es la segunda ciudad en ocupación TIC de Cataluña» y que la última fecha de paro registrado en la urbe, un 11,25%, es la más baja desde el 2007, en pleno boom inmobiliario, cuando la tasa era del 9,98%. Asimismo, señala que se está haciendo «una importante apuesta para captar y retener talento, así como para convertirse en un polo de atracción de nuevas actividades económicas del sur de Cataluña, pero de forma sostenible y sin dejar a nadie atrás».