El Parque del Ferrocarril estrena su «gran Trenecito» para los niños

El barrio del Santuari de las Clarisses vivió ayer una jornada especial con la fiesta de inauguración de la nueva área de juegos infantiles en el Parque del Ferrocarril con un gran tren de madera de 25 metros de longitud como protagonista. Una jornada festiva que vivieron más de un centenar de personas entre familias y los más pequeños pudieron disfrutar con actividades, coca de azúcar y jugando en el nuevo espacio con la presencia de las autoridades municipales.

El presidente de la Asociación de Vecinos del Santuari del Barri de les Clarisses, Ramón Palmerín, valoró «muy positivamente» el «gran Trenecito»: «Es una cosa que ayudará a generar vida en el barrio. Renovar el parque ayuda a hacer que mucha más gente venga al barrio». Además, el Trenecito se suma como símbolo del barrio a la Còrdia, la giganta de la entidad vecinal presentada en sociedad hace pocos meses y que no se quiso perder la oportunidad de bailar en el acto de ayer. «Creemos que desde la Asociación estamos haciendo buen trabajo. El barrio está creciendo y está vivo», cerró Palmerín. Redacción