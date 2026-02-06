El Eurecat busca voluntarios para un estudio relacionado con el dolor de rodilla

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El centro tecnológico Eurecat Reus busca a 80 voluntarios de entre 40 y 70 años con dolor de rodilla leve y constante, para hacer un estudio que evalúe el efecto de un suplemento nutricional en la disminución de los dolores articulares. El proyecto, denominado Agartrosis, permitirá a todos aquellos voluntarios que participen «beneficiarse del seguimiento especializado de nutricionistas en tres visitas presenciales en la sede de Eurecat en Reus y una visita de seguimiento telefónico, durante tres meses, además de un estudio completo de composición corporal y de dos analíticas, al inicio y al final del estudio», destaca la investigadora de la Unidad de Nutrición y Salud, Josefina Ruiz de Azua.

Por su parte, la responsable de la línea de estudios clínicos en la Unidad de Nutrición y Salud de Eurecat, Anna Crescenti, indica que las molestias articulares, como el dolor de rodilla, «son una de las afecciones con más prevalencia en la población y representan una causa importante de discapacidad, limitan la función y la movilidad y perjudican la calidad de vida de la población adulta». El estudio de intervención nutricional Agartrosis se llevará a cabo a las instalaciones de la Unidad de Nutrición y Salud de Eurecat en Reus, situadas en la avenida de la Universitat, delante del Hospital Universitario Sant Joan de Reus.

Como participar

Los estudios clínicos de intervención nutricional para la evaluación de la funcionalidad de ingredientes, suplementos dietéticos y productos para la industria alimentaria permite avanzar en una mejora del bienestar y la salud de las personas, a la vez que en la optimización de la competitividad de las empresas agroalimentarias, biotecnológicas y farmacéuticas. Para formar parte del estudio los participantes tendrán que cumplir algunos requisitos como no presentar ciertas enfermedades, incluyendo artrosis, artritis u osteoartrosi, no haberse sometido a operaciones de rodilla recientemente y no consumir ciertos suplementos. Los interesados en participar en el estudio pueden hacer la inscripción en línea a través de un formulario electrónico disponible en la página web del centro tecnológico de Eurecat, eurecat.org. Ante cualquier duda respecto de Agartrosis, pueden trasladar cualquier consulta a través de la dirección electrónica estudis@eurecat.org o al teléfono 636 944 723.