Desempolvando disfraces y calentando motores

450 corredores formaron parte de la Carrera de Carnaval de la Palomita, un acontecimiento deportivo y festivo que sirve para calentar motores de cara al desenfreno del siguiente fin de semana. Dos iconos de la lucha mexicana sorprendieron, figurando en la lista de inscritos. Sin Cara y Octagón Jr protagonizaron un verdadero combate Iron Man, alternando los sprint con su particular duelo uno contra uno, pero completamente reglamentario, dado que no abandonaron el cuadrilátero en ningún momento y fueron seguidos por un árbitro y su inconfundible camiseta acebrada.

Si bien imposible de asegurar, ya que el rostro bajo la máscara es uno de los secretos mejor guardados del wrestling profesional, la complexión física de los gladiadores dejaba entrever que eran figurantes, que habían utilizado las vestimentas como disfraz. Y es que el principal atractivo de la carrera no era el carácter competitivo, sino sino al contrario: la voluntad de pasárselo bien. Personal de Renfe, un Tiranosaurio Rex y su criatura, el perro Slinky de Toy Story, las anillas de los Juegos Olímpicos, botellas de Plim y unos karts RTV completaron un recorrido de cinco kilómetros, a lo largo del cual se escondían bolsas de palomitas, gratis para los exploradores y cortesía de la casa. Evidentemente, también hubo quien se tomó la prueba como una oportunidad para testar sus capacidades atléticas y su equipació era la de runner, con camiseta de tirantes, pantalones cortos y unas zapatillas deportivas. Los más rápidos de la jornada fueron Hugo Domínguez, en categoría masculina, con un tiempo de 16:19, y Angelina Díaz, en la sección femenina, con 21:39. Marc Arriaza, Marc Perelló, Carla Gallego y Berta Aguilar completaron los podios.

Efeméride El acontecimiento dio el pistoletazo de salida al 10.º aniversario de la Palomita

La cifra de 450 participantes permitió romper el récord establecido por el hito, con 150 participantes más que la anterior edición. «La gente se ha hecho suya esta carrera y demuestra que la Palomita está consiguiendo crear actividades que conectan con la ciudadanía y con el espíritu festivo de la ciudad», señala Pol Clivillé, a uno de los organizadores del certamen. Y es que la Palomita está enhorabuena: la Carrera de Carnaval también marcaba el pistoletazo de salida de su décimo aniversario.