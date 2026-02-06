Las ciudades a las que podrás volar desde Reus con Ryanair este 2026: Londres, Bruselas o Dublín

Fotografía de archivo de dos aviones, de las aerolíneas Ryanair y easyJet, en las instalaciones del Aeropuerto de Reus. Tjerk van der Meulen

Ryanair tiene previsto iniciar su temporada de vuelos desde el Aeropuerto de Reus el 3 de marzo con la ruta directa a Dublín. Todas las rutas estarán disponibles de marzo a noviembre, cubriendo gran parte de la temporada turística. De hecho, días después, se retomarán los vuelos hacia Shannon y a los aeropuertos de Bruselas-Charleroi y de Londres-Stansted.

Además de estas ciudades, los viajeros desde Reus podrán volar a Manchester, Birmingham y Liverpool y a los aeropuertos de East Midlands y de Leeds-Bradford en el Reino Unido; a Eindhoven en los Países Bajos; al aeropuerto de Düsseldorf-Weeze en Alemania y a Cork en Irlanda.

Por otro lado, otra de las compañías que presta servicio en el aeropuerto de Reus es Jet2, que esta temporada ofrecerá más de 200.000 asientos hacia el Reino Unido, incluyendo Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte. Entre sus novedades destaca la nueva ruta directa a Londres-Gatwick, con tres vuelos semanales durante la temporada alta.

Además de Londres, Jet2 conectará Reus con otras ciudades como Manchester, Edimburgo y Belfast, así como con Birmingham, Bristol, Glasgow, Newcastle y Liverpool, completando un total de trece destinos durante la temporada que va de marzo a noviembre.

La capital del Baix Camp también contará con vuelos hacia los aeropuertos de Leeds-Bradford, situado entre Leeds y Bradford, y de East Midlands, entre Nottingham, Derby y Leicester, ampliando las opciones para quienes viajen desde Reus al Reino Unido.

Aunque estaba previsto un nuevo vuelo hacia Bournemouth, la falta de aeronaves Airbus A321neo ha retrasado su puesta en marcha, aunque desde Jet2 se mantienen confiados en que la ruta se incorporará más adelante, completando su plan de expansión en España.