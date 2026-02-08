Mala dinámica rota

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El Reus FC Reddis afrontaba el partido en el Estadi contra el Porreres con la exigencia de volver a ganar y romper la mala dinámica de los últimos partidos. Y así lo hizo, a pesar de que con más sufrimiento del esperado en un inicio. A los rojinegros los costó encontrar su juego más asociativo y no fue hasta la segunda parte que pudieron romper la igualada.

Marc Carrasco decidió revolucionar un poco el once inicial. Céspedes sumó la primera titularidad teniendo protagonismo por el carril izquierdo. Ricardo Vaz empezó desde el banquillo. El partido era de masticarlo. El Reus controlaba el partido con la pelota y el Porreres se mantenía en bloque bajo a la espera de contraataques o una oportunidad en pelota parada. Ustrell, siempre activo, luchaba y se llevaba duelos. En el minuto 11 el Reus reclamó un penalti a Carbia, pero el árbitro valenciano no lo silbó, mientras el Estadi, que reunió a 1.605 espectadores, se empezaba a impacientar. El césped no ayudaba a practicar el mejor fútbol y el Porreres era muy práctico en sus ataques, mientras los encarnado-y-negros buscaban reencontrarse con su juego más eléctrico y ofensivo. Sobre todo lo intentaba por la izquierda cuando Xavi Jaime conectaba con Céspedes. Pero los de Carrasco abusaban de las pelotas largas en Ustrell, mientras el Porreres crecía y De Tomás intentaba una chilena en el área de Pacheco.

Benito tocó pocas pelotas en la primera parte. Aun así, sus conducciones rompían a los defensores y generaban peligro. Un rechazo al área lo recogió Toscano, que tuvo el gol con un chute con el interior del pie. Si el Reus estaba espeso, fallando pasadas claras, el árbitro lo estaba todavía más y erraba en muchas acciones. Así llegó el descanso, donde muy probablemente Carrasco abroncó a sus futbolistas. Sin embargo, como es habitual, no hizo cambios a la media parte. Y la reanudación no arrancó bien. De Tomás se fabricó él sol uno mano a mano contra Pacheco, que el portero local paró de manera salvadora. Los minutos pasaban y el partido continuaba espeso. Carrasco ya preparaba cambios cuando llegó el primer gol. Carbia rescató una bola y su chute tocó el palo. El rechazo lo recogió Toscano de cabeza y la pelota entró en la red. Un gol necesario para desenganchar un partido que se había complicado y mucho. Vaz y Serrano entraron al verde y presionaron como lobos.

Como acostumbra a pasar, la diana revolucionó el partido, que rompió. Los espacios crecían y los dos conjuntos tenían ocasiones al contraataque. Y los dos hombres de refresco lo vieron a la perfección. Serrano recuperó la bola en campo propio, la condujo con calma y vio la desmarcada de Vaz. El portugués, con sangre fría, ajustó el chute e hizo estallar el Estadi. El Porreres dio un paso adelante insuficiente y el Reus estaba cómodo defendiendo y esperando la oportunidad. Oscar Jiménez debutó en los últimos minutos y los reusenses tuvieron oportunidades para marcar algún gol más.