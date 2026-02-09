CSIF insiste en la falta de agentes de la Guardia Urbana de Reus para actos multitudinarios

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El sindicato de CSIF en el Ayuntamiento de Reus sigue insistiendo con la falta de agentes de la Guardia Urbana para cubrir el dispositivo de seguridad de actos multitudinarios de la ciudad, a la vez que garantiza el turno operativo ordinario. Según apuntan, para la Cursa de Carnaval de ayer 8 de febrero el dispositivo se cubrió, aparte de voluntarios, Protección Civil y vigilantes de seguridad, con agentes del turno operativo, dejando el resto de la ciudad «con una sola patrulla». «Si para la carrera están haciendo eso, por Carnaval será peor. Hace dos semanas lo vimos con el incendio de Cabo Norte o antes con la manifestación por la zona de bajas emisiones», lamentan.

Por su parte, fuentes del consistorio hacen un llamamiento a «la responsabilidad y a no alimentar intranquilidad» y afirman que los actos previstos por Carnestoltes «no peligran como tampoco la seguridad ciudadana de la ciudad». «La seguridad en la ciudad siempre ha sido una prioridad del actual equipo de gobierno y tiene que ser velada por los agentes del cuerpo de la Guardia Urbana», añaden, a la vez que recuerdan que en el presupuesto de 2026 el área de gasto de seguridad ciudadana aumenta de 16,1 a 17,2 millones de euros. Además, desde diciembre mantienen reuniones semanales con los sindicatos para el desarrollo «de aspectos pendientes» del anexo de la Guardia Urbana.