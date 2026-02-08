La Carrera de Carnaval de La Crispeta de Reus bate récords con 450 participantes

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Carrera de Carnaval de La Crispeta ha reunido 450 corredores, este domingo por la mañana, en su segunda edición. La cifra es un récord por la entidad, con 150 participantes más que el año pasado. El crecimiento confirma el buen recibimiento de una propuesta que combina deporte, fiesta y espíritu carnavalesco por las calles de la ciudad.

«La gente se ha hecho suya esta carrera y demuestra que La Crispeta está consiguiendo crear actividades que conectan con la ciudadanía y con el espíritu festivo de la ciudad», señala Pol Clivillé, a uno de los organizadores de la carrera. Superhéroes, personajes de película, animales, emperadores romanos, palomitas, botellas de Plim y disfraces de lo más originales han llenado el centro de Reus durante una mañana.

La carrera ha arrancado desde la calle del Fossar Vell y ha recorrido algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad, como el Tomb de Ravals, el Mercat Central y la plaza Mercadal, convirtiendo el centro de Reus en un auténtico escenario festivo.

Imagen de la salida de la Carrera de Carnaval de La CrispetaLa Crispeta

Los más rápidos de la jornada

El primer clasificado en categoría masculina ha sido Hugo Domínguez, con un tiempo de 16:19, mientras que en categoría femenina la más rápida ha sido Angelina Díaz, que ha completado el recorrido en 21:39. Los podios los han completado Marc Arriaza (16:20), Marc Perelló (17:47), Carla Gallego (21:54) y Berta Aguilar (22:56)

Con respecto al resto de categorías, los ganadores han estado:

Categoría Promesa: Mohammed Benbrahim (19:06) y Helena Banús (23:08)

Categoría Sénior: Robert Perramon (17:57) y Anna Valero (23:20)

Categoría Veteranos: Jossé Luis Villacorta (19:09) y Gael Stucchi (23:14)

Categoría Máster: Jose Luis Moreno (20:50) y Elena Segura (25:34)

El mejor tiempo en el tramo especial Strava lo ha registrado Rober Perramon.

Como novedad de esta edición, se ha entregado el Premio Comunidad URV, destinado a los participantes más rápidos vinculados a la Universidad Rovira i Virgili, que ha caído en manos de Carlos Vicente (19:09) y Blanca Teixidó (23:55).

Desde La Crispeta se ha querido agradecer la implicación de todos los corredores, voluntarios y colaboradores que han hecho posible esta gran fiesta popular. También el apoyo y ayuda que han dado el Ayuntamiento de Reus y el Club Natación Reus Ploms, además de toda una lista de negocios y establecimientos del Baix Camp que han colaborado con la actividad.

La 2.ª edición de la Carrera de Carnaval ha sido el primer acto de La Crispeta en el 2026, que será un año especial porque la entidad celebra su décimo aniversario. Próximamente se anunciarán más actividades y propuestas.