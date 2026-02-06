Reus impulsa una nueva plaza verde delante de la Biblioteca Xavier Amorós

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus ha sacado a licitación las obras de reurbanización de la zona verde situada a la plaza de la Biblioteca Central Xavier Amorós, un proyecto que se enmarca dentro de la estrategia municipal de Ciudad verde. La actuación permitirá convertir el actual espacio de aparcamiento en zona azul en una nueva plaza para peatones, con criterios de renaturalización, accesibilidad y sostenibilidad ambiental.

El proyecto, redactado por Conchita Ruiz Terradillos y Gerard Yubero Sainz, de GYS Arquitectura, plantea la transformación de un entorno duro en un espacio verde con vocación cultural, social y ambiental, reforzando el papel de este ámbito como a punto de centralidad y conexión urbana entre el Paseo Sunyer, la biblioteca y las calles del entorno.

La actuación tiene como objetivos principales mejorar la movilidad de los peatones y la convivencia en el transporte público, incrementar la biodiversidad urbana, optimizar la gestión del agua y consolidar un nuevo espacio verde renaturalizado en el centro de la ciudad. El presupuesto de licitación de las obras es de 467.322,75 euros (IVA incluido).

Con respecto a la movilidad, la propuesta refuerza el papel de la zona como conexión, manteniendo las paradas de autobús existentes e incorporando dos nuevas, con el objetivo de facilitar los desplazamientos y mejorar la conectividad entre los principales puntos del ámbito.

El proyecto también pone en valor el patrimonio arquitectónico y cultural del entorno, especialmente la Biblioteca Central Xavier Amorós y la Estación Enológica. El diseño del pavimento, con franjas cerámicas inspiradas en la fachada de la Estación Enológica, contribuye a estructurar el espacio y a reforzar el carácter emblemático.

La nueva plaza se concibe como un espacio de relación y convivencia, con áreas abiertas y flexibles, pequeños espacios de descanso y una fuente de agua potable para personas y mascotas. Uno de los elementos más destacados será la creación de una ágora-biblioteca al aire libre, pensada como una extensión del mismo equipamiento cultural y destinada a acoger actividades culturales, lecturas colectivas y encuentros comunitarios de carácter intergeneracional.

El espacio incorporará también caminos internos más tranquilos y alejados de las circulaciones principales, que rodearán el ágora y conectarán la plaza con la biblioteca y las calles próximas. El diseño evita puntos ciegos y sombras visuales para mejorar la percepción de seguridad, especialmente para mujeres, niños, personas mayores y otros colectivos vulnerables.

En el ámbito ambiental, el proyecto prevé un incremento significativo del arbolado y la vegetación con especies autóctonas adaptadas al clima mediterráneo. Se creará un jardín urbano multiestrato que aportará sombra, confort climático y nuevos hábitats para la fauna urbana, contribuyendo a reducir la temperatura superficial, capturar CO₂ y mejorar la calidad ambiental.

Finalmente, la intervención apuesta por criterios de sostenibilidad y bajo impacto ambiental, con la reutilización de materiales existentes, la minimización de los movimientos de tierras y la incorporación de pavimentos drenantes y sistemas urbanos de drenaje sostenible, como parterres drenantes y jardines de lluvia, para favorecer una mejor gestión del ciclo del agua.