La ciudad de Tarragona que rompe la barrera de los 110.000 vecinos: supera a Girona en habitantes

Reus ha superado por primera vez en su historia la barrera de los 110.000 habitantes. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), a 1 de enero de 2025 la ciudad alcanzó los 111.000 residentes, lo que supone un crecimiento del 1,5% respecto al año anterior y marca un nuevo récord demográfico.

El incremento poblacional se explica principalmente por el crecimiento migratorio. El balance natural continúa siendo negativo, ya que durante 2024 se registraron 939 defunciones frente a 826 nacimientos. En cambio, el saldo migratorio es claramente positivo, con la llegada de personas procedentes de otros municipios catalanes, del resto del Estado y del extranjero.

Los datos municipales apuntan incluso a una cifra superior. A principios de febrero, el padrón de Reus contabilizaba 114.213 habitantes, aunque 3.154 de ellos se encuentran todavía en proceso de revisión. La capital del Baix Camp superó por primera vez los 100.000 habitantes en 2006, en pleno auge de la burbuja inmobiliaria.

El máximo anterior se alcanzó en 2008, con 107.770 personas, antes de iniciar un prolongado descenso que no se revirtió hasta la década de 2020. No fue hasta 2023 cuando se igualaron y superaron aquellos registros.

En cuanto a la estructura de la población, el 51,26% son mujeres y el 48,74% hombres. Las personas de 65 años o más representan ya cerca del 20% del total, mientras que los menores de 14 años se sitúan en torno al 15%, una radiografía que refleja el envejecimiento progresivo de la población.

Con estos datos, Reus se consolida como el décimo municipio más poblado de Cataluña, por delante de Girona, y solo por detrás de Tarragona en el ámbito provincial. El concejal de Servicios Generales, Hacienda y Buen Gobierno, Manel Muñoz, atribuye este dinamismo a la ubicación estratégica de la ciudad, su oferta cultural y de servicios y su capacidad para generar empleo, especialmente en sectores como el comercio, la agroindustria y las tecnologías de la información.