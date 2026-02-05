Un nuevo gimnasio de más de 2.000 m² abrirá en pleno centro de Tarragona: la fecha prevista

Tarragona contará próximamente con un nuevo gimnasio de grandes dimensiones en el centro de la ciudad. La cadena Fitness Park tiene previsto abrir en marzo un nuevo establecimiento de unos 2.100 metros cuadrados, ampliando así su presencia en la demarcación tras su llegada a Reus hace dos años.

El nuevo centro se ubicará en la calle Prat de la Riba. Con esta apertura, la compañía, que ya dispone de otro gimnasio en el centro comercial Family Park, busca facilitar el acceso a sus instalaciones a los usuarios de la ciudad, que podrán utilizar este gimnasio y cualquier otro de la cadena con una única inscripción.

Como es habitual en sus nuevas aperturas, Fitness Park ha activado un periodo de preinscripciones con promociones escalonadas. Los primeros inscritos podrán beneficiarse de varias semanas gratuitas antes de comenzar a pagar la cuota mensual, con precios reducidos en función del orden de inscripción.

El gimnasio abrirá todos los días de la semana, incluidos festivos, en horario de 06:00 a 01:00 horas. Las instalaciones contarán con duchas individuales, aire acondicionado, taquillas, zonas de entrenamiento equipadas y servicios adicionales para los usuarios premium, como hidromasaje, entrenamiento personal y planes personalizados a través de su aplicación móvil.