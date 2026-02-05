Reus inaugura el refugio climático del patio de la escuela Marià Fortuny

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Reus ha dado un paso adelante en la adaptación urbana al cambio climático con la inauguración del refugio climático del patio de la escuela Marià Fortuny. El acto, celebrado este jueves 5 de febrero y encabezado por la alcaldesa Sandra Guaita, ha servido para presentar el primero de los cuatro refugios previstos dentro del proyecto de renaturalización RENATUReus.

La jornada ha incluido un espectáculo infantil y una merienda para el alumnado, y ha contado con la participación activa de la comunidad educativa, que ha tomado parte en la definición del proyecto desde su fase inicial.

Las actuaciones de renaturalización de los patios escolares permiten adaptar estos espacios al aumento de las temperaturas, generando zonas de estancia más confortables a partir de soluciones basadas en la naturaleza. Además de mejorar el bienestar durante el horario lectivo, los refugios climáticos están pensados para que puedan ocurrir espacios accesibles para la ciudadanía fuera del horario escolar.

Los cuatro refugios climáticos proyectados constituyen la primera fase del Plan de Refugios Climáticos de Reus. La ejecución de las obras se ha adjudicado a la empresa M. I. J Grusa SA, con un presupuesto total de 1.027.643,31 euros (IVA incluido).

Los proyectos se han elaborado de manera participativa, con la implicación directa de las comunidades educativas de los centros. A través de varios encuentros, se han consensuado los objetivos principales: hacer patios más confortables, adaptados al juego y, al mismo tiempo, convertirlos en espacios educativos que favorezcan el aprendizaje en contacto con la naturaleza. En algunos casos, las reflexiones previas de las escuelas se han integrado en el diseño final.

Los cuatro refugios comparten un mismo planteamiento basado en soluciones naturales: incremento del verde, sustitución de pavimentos duros por|para superficies blandas y drenantes, creación de zonas de sombra, integración de elementos de agua y diseño de espacios de estancia confortables. El conjunto de las actuaciones combina criterios de confort, inclusividad, socialización, juego y aprendizaje en entornos naturalizados.

En el global de los cuatro refugios climáticos se han plantado 55 árboles y 4.400 plantas, con la incorporación de arbolado, arbustos, pérgolas vegetales y la transformación de pavimentos para favorecer un suelo vive capaz de retener el agua.

En la escuela Marià Fortuny, la intervención ha supuesto la plantación de 13 árboles y 1.733 plantas, con actuaciones tanto en el patio de entrada como en la explanada posterior. A pesar de la amplitud del espacio, las obras se han concentrado en sectores concretos para garantizar zonas de sombra y estancia sin limitar futuros usos del conjunto del patio.

En la zona de acceso al centro se han creado espacios de sombra mediante la retirada de hormigón en varios puntos y la formación de pequeñas topografías con tierras, que acogen arbolado y elementos naturales como piedras y troncos, pensados para fomentar el juego espontáneo.

La actuación más extensa se ha llevado a cabo en la explanada posterior, con la plantación de árboles al lado de la pista deportiva y la creación de una gran zona central de estancia entre el edificio y los olivos existentes. Este espacio se organiza de manera concéntrica con parterres, juegos, bancos y elementos lúdicos, todos bajo una pérgola vegetal que genera una amplia área de sombra.

Las zonas de juego y descanso se han construido con materiales naturales y pavimentos blandos como el sablón, la arena, la madera triturada o la corteza de pino. El espacio incorpora elementos de equilibrio, arenales, rocas, maderas y una nueva fuente de agua.