+Tu Fundació de Suport inaugura su nueva sede en su 40.º cumpleaños

La +Tu Fundació de Suport inauguró ayer miércoles 4 de febrero su nueva sede ubicada en la avenida Marià Fortuny, número 14. Un acto que sirvió también para reivindicar el 40.º aniversario que la entidad celebró el año 2025. La fundación, una entidad privada sin afán de lucro, pretende dar apoyo a personas mayores de edad con discapacidad intelectual o derivada del envejecimiento, con el fin de promover su autonomía e inclusión dentro de la sociedad. La presidenta del Patronato de +Tu Fundació de Suport, Carme Guinea, apuntó que el nuevo centro tiene como objetivo «dignificar nuestro trabajo». Al mismo tiempo, la presidenta reivindicó el origen de la entidad: «Eso nace hace 40 años de un grupo de padres preocupados por el futuro y las ideas básicas siguen siendo las mismas. Trabajamos por los derechos de aquellas personas que sufren alguna dificultad».

Por su parte, la consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, felicitó la tarea por parte de la fundación: «Aquí hay historias de vida, todo un estado del bienestar que da apoyo a personas y transformando la vida de muchas personas. Eso se consigue haciendo una política útil y con entidades del tercer sector que son bienvenidas». A su vez, la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, agradeció la continuada apuesta de la fundación por la ciudad de Reus e hizo valer que la entidad «participa en muchas acciones de ciudad, en muchos ámbitos, siempre son y aportan».