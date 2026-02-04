Les escuelas públicas de Reus se reivindican: «De proximidad y calidad, aquí empieza todo»

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Les escuelas públicas de Reus inauguraron ayer la campaña de puertas abiertas y preinscripción reivindicando el concepto «pública» como una opción «de calidad, proximidad, inclusión y valores». «Esta elección refuerza el compromiso social con los servicios públicos y hace partícipe la ciudadanía de la importancia de defenderlos», unos servicios públicos que son «pilares fundamentales de una sociedad democrática», expresó la directora de la Escola Marià Fortuny, Elisenda Gil. «Darles apoyo significa invertir en un futuro mejor para todo el mundo», añadió.

En un contexto de bajada de la natalidad, el director de la Escola Prat de la Riba, David Roco, subrayó que los centros públicos son «una opción de calidad» y animó a las familias «a venir y conocerlos» y a «reivindicar las cosas públicas» en un momento de auge de la privatización. «En la ciudad de Reus existe un cierto perfil de familia que ya no opta o no da la oportunidad para conocer la escuela más próxima a su domicilio, escuelas que tienen proyectos muy innovadores y con mucha calidad», analizó Roco. «Animamos a conocer las escuelas públicas de proximidad y que después decidan», añadió.

Por todo ello, la Xarxa d'Escoles Públiques de Reus (XEPR) invitó a todo el mundo a participar de las jornadas de puertas abiertas que se desarrollarán los meses de febrero y marzo y que permiten «conocer de cerca los proyectos educativos, los espacios y los equipos docentes para garantizar una información clara, accesible y próxima a todas las familias», señaló Mar Cervantes, de la Escola Pompeu Fabra. Les fechas se pueden consultar a las páginas web del Ayuntamiento y de los centros, así como a sus redes sociales.

Habrá sesiones informativas y puertas abiertas entre febrero e inicios de marzo

Asimismo, los centros participarán en las dos charlas de preinscripción que ofrecerá el consistorio. La primera se llevará a cabo el 11 de febrero, a las 17 horas, en el Centro Cívico Gregal, y la segunda, el 18 de febrero, en idéntico horario, en el jardín de infancia municipal L'Olivera. «Escuelas públicas abiertas a todo el mundo y para todo el mundo, de proximidad y calidad: aquí empieza todo», cerró Cervantes.

La preinscripción para el curso 2026-27 empezará el 4 de marzo para los alumnos de educación infantil y primaria. En paralelo, el Departamento de Educación y Formación Profesional está trabajando con los diferentes actores del territorio para concretar la oferta educativa inicial. Es decir, se está analizando si habrá que aplicar alguna modificación respecto del planteamiento para el curso actual. Hay que recordar que se ha introducido una nueva zonificación escolar y que el Ayuntamiento hizo llegar una serie de propuestas como el mantenimiento de todas las líneas educativas, la reducción generalizada de ratios en I3 y la incorporación de la Escola Pompeu Fabra en la zona D.