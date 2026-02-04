Las 4 rutas gastronómicas que vuelven a Tarragona: plato y bebida desde 6 euros

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Camp de Tarragona se prepara para recuperar una de las citas gastronómicas más esperadas del año. Con la llegada de febrero, se reprende la temporada de rutas culinarias que invitan a salir entre semana, descubrir restaurantes locales y probar propuestas creativas a precios populares. Tastets de Tarragona, Tastum Cambrils, la Tapa Reus y el Tastem Torredembarra vuelven con el formato ya consolidado: degustaciones semanales acompañadas de bebida y un pasaporte que premia la fidelidad de los comensales con obsequios especiales.

TASTETS DE TARRAGONA

La Asociación de Empresarios de Hostelería (AEH) de Tarragona, con la colaboración de Tarragona Turismo, reanuda la iniciativa gastronómica Tastets de Tarragona el próximo jueves 5 de febrero.

Un total de 16 restaurantes de la ciudad elaborarán sus degustaciones que irán casadas con una copa de cava, vino blanco, vino tinto o agua. El precio del platillo, junto con la copa, es de 6€.

Como promoción, todas las personas que completen el pasaporte que encontrarán en los establecimientos participantes recibirán una botella prémium de regalo. Para completar el pasaporte hay que haber degustado dieciséis propuestas gastronómicas a cualquiera de los restaurantes.

Se trata de una iniciativa que pretende potenciar la gastronomía de prestigio a un precio asequible, con el objetivo dar vida en la ciudad entre semana y promocionar los restaurantes que participan: Casa Pepe, Bocho, Formatgeria Madga y Degustación, Doditaly Focacceria, La 25, Son's Cubano, Mercería 34, Gallinero del Anticuario, Quattros, 4 Latas, Continental, Capuccino Font, Capuccino Tarraco, La Jartá, Selvático Wellness Food & Cocktails i Morrow.

TASTUM CAMBRILS

Por otra parte, la Asociación de Empresarios de Hostelería de Cambrils, junto con el Patronato de Turismo de Cambrils, reanudan también esta semana la iniciativa gastronómica Tastum Cambrils.

Los jueves por la noche, a partir del día 5, 12 establecimientos de la localidad servirán degustaciones a un precio de 6€ que variarán cada semana y que estarán acompañadas de una copa de vino, cava o agua.

Se incentivará la participación con la promoción del pasaporte: con cada degustación en cualquiera de los restaurantes se sellará una de las doce casillas que lo conforman. Al completarlo, el comensal recibirá una botella prémium de regalo.

Los establecimientos que participan en esta edición son: La Selva Street Food, Taberna Lekeitio, El Far, Daniel Salinas Degustación, Can Tabares, La Barra del Pòsit, El Café de la Tertulia, Malcarat Bar,

Los establecimientos participantes, las propuestas gastronómicas semanales, la actualidad y las novedades de Tastum Cambrils se podrán consultar en las páginas de Facebook e Instagram con el mismo nombre que se han creado, especialmente, para la ocasión.

TAPA REUS

También en el Baix Camp, se reanuda la ruta Tapa Reus de la mano del AEH Reus y Reus Promoción.

A partir de este mismo jueves, serán 14 los restaurantes de la ciudad donde semanalmente se podrá disfrutar de una degustación con una copa de vino, cava o agua por un precio, en este caso, de 7€.

Siguiendo lo mismo formado que las rutas paralelas, se contará con un pasaporte sellable en cada establecimiento participante. Quien alcance completarlo, habiendo degustado catorce tapas, recibirá una botella prémium de regalo.

Los establecimientos que participan en esta edición son: Rosa dels Vents, Cafè de Reus, As de Copes, Bar el Castell, El Ganxet Ibèric, Batticuore, Casa Coder, Flaps, Museu del Vermut, Casa Alejandro, Bar Amics de Reus, Koop Too, El Racó de JP y El Círcol.

TASTEM TORREDEMBARRA

Torredembarra también reanuda su ruta gastronómica de la mano del AEH Baix Gaià y el Patronato de Turismo de la localidad.

En este caso son los viernes, a partir del 6 de febrero, cuando 8 restaurantes sirvan sus degustaciones a un precio de 6€ con lo mismo formado: ofrecerán un platillo diferente cada semana acompañado de vino, cava o agua.

Esta ruta también contará con la promoción del pasaporte: todo el mundo que deguste un total de ocho propuestas gastronómicas en cualquiera de los establecimientos participantes recibirá una botella prémium como obsequio.

En esta edición participan los siguientes restaurantes: Pepito Bravo, Ristretto Street Food, 4 Latas Torredembarra, Xalo, Oxid, Perrito, 4 Makis y Bar Cervecería La Brava.