El Govern «está agilizando al máximo» los trámites para desencallar las obras de la residencia de Reus

La consejera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha asegurado que desde su departamento "están agilizando al máximo todos los trámites" para desencallar las obras de la residencia de las personas mayores de Reus, el ICASS, cerrada desde julio de 2024. Martínez Bravo ha señalado que el proyecto se encuentra en los últimos tramos y que pronto podrán dar más noticias", aunque no ha avanzado ningún calendario.

En paralelo, ha explicado que trabajan en una línea que hará "posible que el derribo, la construcción y la licitación de la construcción se puedan hacer en un mismo paquete, cosa que agilizará todos los trámites posteriores". Por otra parte, también se ha comprometido a dar apoyo al Ayuntamiento de Alcover en la futura residencia del municipio.