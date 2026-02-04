El restaurante de Tarragona premiado por su sostenibilidad: energías renovables y huerto de 1.000 m²

El restaurante Les Moles ha sido reconocido con el Sol Sostenible #AlimentosdEspaña 2026 por su compromiso con la sostenibilidad.Cedida

El restaurante Les Moles, en Ulldecona, ha sido reconocido con el Sol Sostenible #AlimentosdEspaña 2026 por su compromiso con la sostenibilidad y la valorización del territorio. La distinción, promovida por la Guía Repsol y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, destaca su trabajo con energías renovables y la producción de alimentos propios y de proximidad.

El restaurante, que cuenta con 2 Soles en la Guía Repsol, se distingue por su huerto biodinámico de más de 1.000 metros cuadrados, que abastece directamente su cocina con verduras y hortalizas frescas. Además, produce su propio aceite de oliva AOVE Sant Lluc, reforzando su vínculo con el territorio y la filosofía de trabajo basado en la cercanía y la calidad de los productos locales.

Les Moles también ha integrado el uso de energías renovables en sus instalaciones, buscando minimizar el impacto ambiental de su actividad diaria. La sostenibilidad forma parte de cada decisión, desde la elección de proveedores hasta el diseño de su oferta gastronómica, con especial atención a las propuestas vegetales y de temporada.

La entrega de los premios ha tenido lugar en el jardín de Bombas Gens, en Valencia, donde se han reunido los chefs y directores de los restaurantes galardonados. Durante el acto, representantes de Guía Repsol y del Ministerio de Agricultura han subrayado la importancia de premiar negocios que combinan rentabilidad con respeto al medio ambiente, generando un modelo gastronómico sostenible y ejemplar.

Los responsables de Les Moles destacan que la clave de su éxito está en trabajar con productos locales, aprovechar al máximo cada recurso y mantener un compromiso constante con el medio ambiente, una filosofía que ha sido reconocida con este galardón y que consolida al restaurante como referente de sostenibilidad en Tarragona y en toda Cataluña.