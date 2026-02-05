El Círcol de los señores y también de las señoras

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Patrícia Terradellas se convirtió en el 2020 en la primera mujer presidenta del Círcol. Ya había sido, también, la primera mujer en formar parte de la junta. Son hazañas por sí mismas, pero «si una mujer ha llegado a la presidencia es porque antes ha habido otras mujeres que han abierto camino», pensó. «Ha tenido que haber muchas mujeres que han ido poniendo granitos de arena; queremos saber quiénes son», añadió. Resolver esta incógnita fue trabajo de la periodista y escritora Isabel Martínez. Su investigación desembocó en el libro La revolució silenciosa: passat i present de les sòcies d'El Círcol de Reus.

Popularmente, a la sociedad se la conocía como Círcol dels Senyors. «Es un nombre que surge de una realidad», analiza Martínez. Los estatutos y reglamentos no prohibían la asistencia de las mujeres, pero «no está prohibida porque ni están ni se las espera», dice Terradellas. Surgido en pleno siglo XIX —en 1852—, «en la mentalidad de la época no se contempla que las mujeres puedan ser socias», comenta Martínez.

En los primeros compases de la entidad, el género femenino queda recluido en el papel de acompañante. Entorno la transición democrática, esta mentalidad tenía que cambiar. «Lo que ha motivado este trabajo es saber en qué momento los cambios sociales y la entidad propician que las mujeres que querían participar lo hagan de pleno derecho como socias», explica a la historiadora. Establecer un momento ha sido una tarea complicada, dado que, como no había una prohibición explícita, tampoco se destacaba la incorporación de mujeres a la sociedad. No obstante, la respuesta tuvo que remontarse atrás en el tiempo más de lo esperado. La primera mujer que se localiza en el seno del Círcol es la bailarina Enriqueta Prats, el año 1973. «A partir de aquí, como un goteo, empezaron a incorporarse el resto de socias», detalla Martínez. «La siguiente en 1975... Lo hacen de una manera naturalizada, sin hacer ruido, sin que se destaque nunca», observa.

Con la llegada a la junta, Terradellas sintió el coraje de muchas mujeres «que de manera muy expresa me animaron y me pidieron que hiciera quedar bien el género femenino», sobre todo, las nacidas en la posguerra. «Es una generación que ha vivido mucho en silencio el papel de comparsa y, en consecuencia, la que ve con orgullo el cambio que se ha producido», afirma la presidenta. Su figura ha supuesto un punto de «restitución», señala Martínez. «A punto de hacer 175 años, una entidad que perdura en el tiempo es porque ha sabido leer el momento histórico de cada época y se ha sabido adaptar», asegura la presidenta.

La investigación se ha llevado a cabo mediante el análisis de fondos personales, así como de incluidos en el Archivo Municipal, y consultando estudios previos y la prensa, pero también a través de entrevistas con socias y exsocias para «poner de relieve las emociones, los sentimientos y la experiencia vivida dentro de la sociedad».