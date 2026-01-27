Reus, Torre Eiffel y Big Ben, la hazaña de Fermator

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

La expresión «Reus, París y Londres» es el recordatorio de cuando la capital del Baix Camp era un referente internacional en el ámbito comercial. Ha pasado mucho tiempo desde entonces y el mundo en el cual vivimos es mucho más complejo y competitivo, pero este espíritu emprendedor y atrevido continúa en el ADN reusense. Es el caso de Fermator, empresa dedicada a la fabricación de puertas de ascensores el año 1977 en un gallinero en la carretera de Constantí y que el año 2024 facturó 360 millones de euros. Estando a las puertas del 50.º aniversario, su director comercial global, Eduard Amigó, reedita la frase con monumentos donde hoy sus ascensores funcionan gracias a Fermator: «Reus, Torre Eiffel y Big Ben».

Durante la charla que ofreció Amigó ayer lunes 26 de enero por la noche en El Círcol, con una sala llena hasta los topes, dio un repaso de por qué una empresa de puertas de ascensor, una materia que incluso él reconocía que en un inicio no parecía mucho apasionante, podía guardar las claves del éxito empresarial y múltiples anécdotas. «Los ascensores han permitido que las ciudades crezcan», reflexionó el director comercial, recordando que buena parte de los países actualmente piden que se instalen estos elementos en edificios con un mínimo de pisos de altura.

Por lo tanto, un aspecto clave en el desarrollo urbano donde desde Fermator lo han tenido claro, no tenían que ir a remolque de la innovación, sino liderarla. Ejemplos de esta filosofía, recordaba Eduard Amigó, fue cuando el año 1995 la empresa presentó un nuevo sistema de motor de accionamiento de apertura de la puerta del ascensor que sustituía el sistema mecánico por uno electrónico, más sencillo y práctico. Pero si una cosa dejó clara es que lo que va por delante de todo es la gente, recordando cuando el temporal Filomena destruyó la fábrica que la empresa tenía en Falset y centenares de puestos de trabajo quedaron repentinamente colgando de un hilo muy delgado: «Aunque quizás no era la opción económica más viable, se decidió reconstruir la fábrica». Innovación y empatía a la cual se suma un último concepto; ambición: «Tenemos el 20% del mercado mundial y es una cosa para estar satisfechos, pero siempre pienso que todavía queda otro 80%».