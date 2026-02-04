La nueva escultura de Antoni Gaudí coge forma con el objetivo de inaugurarse este 2026

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El artista, escultor y joyero Joan Serramià ya se ha puesto manso en la obra para que la estatua de Antoni Gaudí pase de los esbozos y el papel a convertirse en una realidad tangible. Impulsada por la Asociación de Amigos de Gaudí de Reus, representa al arquitecto en su adultez. La obra estaría terminada de cara a finales de mayo y la voluntad es ubicarla en pies de la Prioral de Sant Pere, para poder inaugurarla en los alrededores del día en que se conmemora su muerte —el 10 de junio—, buscando no coincidir con el acto central del Año Gaudí en la Sagrada Familia.

La cabeza, elaborada con arcilla, está terminada. El siguiente paso será trabajar en el cuerpo. No obstante, es un proyecto vivo. «Inicialmente, sólo era un retrato en cuerpo entero», explica Serramià. Con la idea actual, Gaudí, inmerso en el proceso creativo para definir la fachada del Santuario de Misericordia —el proyecto que nunca llegó a aplicarse— y con una altura de 1,90 metros, descansará sobre una nube de piedra con cenefas y peldaños, que permitirá a la gente acercarse y fotografiarse. El maestro picapedrero Joan Mateu será el encargado de dar forma en la base. «Haremos una obra de arte; por sí misma, sólo los nubarrones ya serían un monumento a Gaudí», expresa Serramià. «Me implicará tres semanas largas buenas», comparte Mateu. «En Reus habrá una obra que no será de Gaudí, pero sí de Gaudí al 100%», remata Serramià. El bloque ha sido cedido por la Sagrada Familia, un factor que da «bastante» al proyecto. «Tengo orden que cojas exactamente la piedra que te dé la gana», le dijeron al escultor. «Pues la mayor que encontré», decidió. «Eso dará mucho juego a la escultura, ganará mucho más», analiza.

La evolución ha llevado a incluir un puñado de avellanas encima de un banco, al lado del sombrero del arquitecto. No obstante, el experto Gaudí José Manuel Almuzara inspiró Serramià. «Le falta el rosario», pensó el escultor al escucharlo. «El retrato de Gaudí podría ser sólo las avellanas y el rosario», valora. «Pienso que este toque es el último que le quedaba para que quede redondo del todo», asegura. «Ya no hay tiempo para perder, ya no lo pararemos eso», concluye el escultor, artista y joyero. Manos en la obra.

La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, considera que la nueva estatua de Gaudí es «una deuda que teníamos con él» y que será «la guinda del pastel» al Año Gaudí. «Es verdad que teníamos la escultura de Gaudí Nen, pero no teníamos ninguna de adulto», apunta. Además, quiere agradecer la implicación de la Asociación de Amigos de Gaudí de Reus «desde el primer momento en cualquier acción», no sólo con el monumento, sino con cualquier propuesta para el año dedicado al genio reusense. «Estamos contentos, y que esté en el Año Gaudí creo que lo hace más emblemático incluso», añade la alcaldesa.

Una deuda con Reus

Tarraconense de nacimiento y nieto de Carme Gaudí, Joan Serramià expresa que «debo mucho en Reus» y «ahora es la hora de devolverlo de alguna manera». En la capital del Baix Camp se formó, del brazo con maestros como Ramon Ferran. «Si no estuviera por Reus, sería otro», cierra al escultor.