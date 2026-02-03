L'Aleixar, cuna de la magia desde 1995

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

La magia existe y la de l'Aleixar, en el Baix Camp, hace 30 años que circula por toda la demarcación sorprendente a la gente. Gilbert Trilles, más conocido en la provincia como el Mag Struc, hace tres décadas que ronda por todos los municipios de Tarragona y ya los ha completado todos ofreciendo espectáculos. Desde el Baix Camp, a la Conca de Barberà y al Tarragonès.

El año pasado, el mago presentó su gira 30 años de Struc para ratificar su trayectoria con una muestra de sus mejores juegos de ilusiones de los últimos años. Los preferidos del público. Casi todos los espectáculos completaron el 80% del aforo o más, una «sorpresa positiva», según Trilles. La influencia del mago en la demarcación, sin embargo, se puede traducir en una sola frase: «Me vienen a ver niños de los cuales estuve actuando a su comunión y ahora traen sus hijos al teatro».

El Mago Struc no vive del recuerdo, pero repasaba su larga trayectoria con unos inicios cuando su hermana «le enseñó un juego de manos». Después de entrenarse con un maestro veterano de Reus, Claudi Font, «vio una salida en solitario». «Desde 1995 empecé con las fiestas particulares, fiestas populares y espectáculos en la calle. No hice ningún estudio de mercado, si vas, lo haces bien y ya», explicaba Trilles. Tilda su trayectoria «de inconsistente», con momentos difíciles, «como todos los magos», pero con los años ha consolidado su reputación.

Durante 30 años, el mago confiesa que ha hecho «más de 3.000 actuaciones». En total, 350 pueblos, la mayoría de ellos con su teatro ambulante. «Es la joya de la corona», destacaba Trillas, mencionando que «no le hace falta un gran espacio para actuar». «Sólo pidamos un espacio, nada más. En una plaza o un campo. Cuando un ayuntamiento sabe que no necesitas nada, es muy bueno», indicaba el profesional. Para él «la magia es atemporal», pero los tiempos cambian.

Un mago en el siglo XXI

Ser un mago de calle, hoy en día, «es difícil». «A mis inicios, no lo tenía todo al alcance. Es más difícil de lo que hace 30 años porque era más difícil ver cosas nuevas, pero ahora con internet está todo», resaltaba el mago. Una de las principales dificultades es «la atención» del público, un poco más distorsionada durante las décadas. «Sobre todo es complicado en los pueblos pequeños, porque el público lo tiene todo más al alcance.

«Antes sólo hacías entre 2 y 4 espectáculos en un año, ahora puedes ver uno por internet, es todo inmediato», lamentaba Trilles. Ahora bien, no se olvida de que la magia se basa «en la ilusión». «Si hago un juego de manos, ya te tengo «enganchado», la cosa difícil es mantenerlo», explicaba el mago de l'Aleixar. Su mentalidad, sin embargo, no cambia y quiere «seguir pensando poco y actuando mucho» y seguir manteniendo entretenidos a los niños: «los niños hoy día son más inquietos, pero los padres «alucinan» a mis espectáculos porque están muy quietos», mencionaba, «la magia real es que estén quietos».

Como todo, Struc mencionaba que «la magia está en constante evolución» gracias a la tecnología. La única cosa que, según él, ha cambiado en «mils de años». A pesar de las dificultades, se adapta a los tiempos con su caravana, llena de objetos y juegos para los niños que lo siguen animando.

«Tengo muchas ganas de moverme con mi teatro, porque significa que cada vez actúo en casa», resaltaba el profesional. Su espacio es «sagrado» y hace más de dos décadas que se mueve por el territorio. «Ojalá actuar siempre con mi espacio». Durante su gira para celebrar los 30 años de trayectoria, Struc actuó en diferentes teatros y plazas del Campo de Tarragona.

Más magia

A pesar de su veterania, con 54 años, su objetivo ahora es completar todos los municipios de Cataluña. En total, 947. La aventura prevé empezar por las Tierras del Ebro, que quiere recorrer «de abajo arriba». «Mi futuro es seguir actuando y ofreciendo sonrisas a la gente», destacaba Trillas, repasando los planes para el 2026.

Este año, el mago plantea una nueva gira: Lo ríe tiene magia, del Delta del Ebro hasta Riba-roja. «La idea es hacer todos los pueblos del Ebro, y que el río marque el recorrido», explicaba. La idea hace tres años que toma forma y ahora podría llevarse a cabo en una nueva experiencia para el mago de l'Aleixar.

La verdad es que Gilbert Trilles «no se plantea parar». «Hay muchos proyectos», dice. «Queremos ser la primera compañía a actuar en más de 900 municipios», resaltaba, aunque todavía lo tiene que meditar.