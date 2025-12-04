El Ayuntamiento de Reus propone cambiar la escuela Pompeu Fabra a la zona D y tener nuevos institutos-escuela

La escuela Pompeu Fabra se encuentra en la actualidad en la zona escolar A y el movimiento permitiría equilibrar la oferta y la distribución de las plazas.Ayuntamiento de Reus

Las administraciones públicas ya están trabajando en la oferta educativa para el curso 2026-27. Según ha podido saber Diari Més y han confirmado fuentes municipales, el Ayuntamiento de Reus ha planteado al Departamento de Educación y Formación Profesional una serie de propuestas como el mantenimiento de la totalidad de las líneas educativas, la reducción generalizada de ratios en I3 y una modificación de la zonificación escolar, con la suma de la escuela Pompeu Fabra a la zona D, además de acciones como ampliar la oferta de grupos singulares, disponer de nuevos institutos-escuela o convertirse en Zona de Gobernanza Educativa.

El consistorio propone cambiar la escuela Pompeu Fabra de la zona A a la zona D para equilibrar la distribución y la oferta de plazas. Para el vigente curso 2025-26, el área A disponía de seis opciones públicas y dos concertadas, mientras que el ámbito D contaba con tres centros públicos —La Vitxeta, Pi del Burgar y Rubió y Ors— y dos concertados —Sant Josep y Sant Pau-. De hecho, una veintena de familias exigieron más plazas escolares públicas en este entorno, así como la reapertura de la línea de I3 cerrada en la escuela La Vitxeta, después de no obtener plaza en los centros solicitados. El Ayuntamiento apunta que el asunto se resolvió analizando caso por caso con los padres afectados, ofreciendo alternativas como que los hijos pudieran ir a centros próximos a su hogar aunque se encontraran en otra zona educativa.

La nueva zonificación escolar, que fue aprobada al principio del 2025 y que entró en vigor en el presente curso, divide la ciudad en cuatro grandes bloques y busca luchar contra la segregación escolar. No obstante, la concejala de Educación y Ciudadanía, Pilar López, remarcó que los resultados se irían evaluando a través de una comisión que permitiría aplicar modificaciones o rectificaciones si se considerara oportuno. Superado el primer año de esta división a la hora de regir la preinscripción a las clases, el Ayuntamiento ha considerado oportuno cambiar el ámbito de la escuela Pompeu Fabra.

En esta línea, el Ayuntamiento recuerda «la apuesta del gobierno municipal por la escuela pública y para combatir la segregación escolar», una «apuesta compartida y consensuada con la Generalitat de Catalunya» y una dinámica que se sigue trabajando «para el próximo curso».

Reus también pide mantener la globalidad de las líneas educativas activas y ampliar a todas las zonas la reducción de ratios conseguida por este curso en algunos puntos, así como la oferta de grupos singulares. A pesar del descenso de la natalidad, en Reus, la matrícula viva —llegada de alumnos después del inicio de las clases— es un fenómeno creciente, de forma que las medidas planteadas permitirían distribuir mejor los grupos y luchar contra la segregación. En este contexto, se ha solicitado disponer de un aula de acogida intensiva más en la ciudad y recursos de aula de acogida a las escuelas que reciben a más estudiantes recién llegados.

Además, se ha sugerido que haya nuevos institutos-escuela donde se integren los estudios infantiles, de primaria y secundaria, una estructura que facilita la trayectoria académica y vivencial de los jóvenes. Sobre este punto, habría diferentes posibilidades sobre la mesa.

Gobernanza educativa

Adicionalmente, el Ayuntamiento de Reus ha pedido formalmente a la conselleria de Educación convertirse en Zona de Gobernanza Educativa para implicarse con corresponsabilidad en la cogobernanza educativa de Reus, siendo consciente «de que la administración local es la primera a la cual recurre la ciudadanía» y de los rasgos diferenciales de la ciudad en materia educativa. Es una herramienta impulsada por el Gobierno que pretende mejorar la gestión territorial y la coordinación entre agentes educativos. Actualmente, se está llevando una prueba piloto en cinco zonas de Cataluña.