Reus inicia la construcción de la nueva guardería municipal l'Ametller

El Ayuntamiento de Reus ha celebrado este jueves, 29 de enero, el acto de colocación de la primera piedra de la nueva guardería municipal l'Ametller, uno nuevo equipamiento educativo que se ubicará en la finca situada en la calle de Jaume Vidal i Alcover, en la esquina con la calle de Bernat Desclot, dentro del recinto actual de la Escuela Eduard Toda.

El proyecto corresponde a la séptima guardería municipal de la ciudad y dispondrá de 8 aulas con una capacidad total de 134 plazas, que se incorporarán a la red municipal existente. La apertura del centro está prevista a lo largo del curso 2026-2027 e irá acompañada de un proceso de preinscripción extraordinario.

La ubicación, en la zona sur de la ciudad donde se prevé un importante crecimiento en los próximos años, permitirá generar una isla educativa completa, del servicio educativo de 0 a 16 años, formada por la nueva EBM, la Escuela Eduard Toda y el Instituto Roseta Mauri. «Consideramos las guarderías son una herramienta muy importante para garantizar una educación de calidad y desde la primera infancia, además de ser imprescindibles para la conciliación de la vida familiar y laboral», ha destacado a Sandra Guaita, alcaldesa de Reus.

El proyecto plantea un edificio aislado y de planta baja. La edificación se organiza con un cuerpo alargado dividido con tres crujías: Una primera franja con todas las aulas orientadas al sureste y que dan al patio de juegos, comunicadas entre sí y con el exterior mediante puertas abatibles. La zona central ocupada por circulaciones y un patio interior que da luz en el pasillo, en la sala de usos múltiples y en el vestíbulo. La tercera franja queda ocupada por los despachos, sala de docentes, lavabos, office, cocina y sala de usos múltiples.

Con respecto a los materiales, el uso de la madera es predominante tanto en la estructura como en las divisorias interiores y en el exterior. Los cierres de fachada serán generalmente acristalados o muros de hormigón. Con respecto a la climatización, se ha pensado en un sistema de aerotermia alimentado con placas fotovoltaicas.

También se destaca que el nombre del centro, l'Ametller, fue escogido por el alumnado de la Escuela Eduard Toda a través de un proceso participativo. Los nombres finalistas fueron Amettler, Alfàbrega i Sajolida, y el primero fue ampliamente el más votado.