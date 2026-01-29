Las cuatro hamburguesas de Tarragona que quieren convertirse en las mejores de España

La demarcación de Tarragona estará presente en el VI Campeonato de España de Hamburguesas, con cuatro creaciones locales que aspiran a ser las mejores del país. Desde hoy, 29 de enero, hasta el próximo 1 de marzo, los aficionados podrán votar sus favoritas en la web oficial de Best Burger Spain, la guía definitiva de hamburguesas en España.

Una de las candidatas es Smash Club, de Frankfurt Stars en Calafell. Inspirada en la película Fight Club, combina doble disco de carne 100% Angus, doble cheddar fundido, bacon crujiente y cebolla caramelizada frita, todo aderezado con su “smash sauce”. Según el local, esta hamburguesa no se come, se vive, ya que es un homenaje a la intensidad y la experiencia cinematográfica.

Desde Burguitos, en Tarragona, llega la Easy Burger, un equilibrio entre sabores intensos y matices sorprendentes. Pan artesanal, 200 gramos de carne de chuletón madurada 65 días, cheddar ahumado y mermelada de cecina con jalapeño se combinan con queso scamorza fundido y su salsa secreta “EASY”. Cada bocado está diseñado para convencer tanto al jurado como a los clientes más exigentes.

Dealers Smash Burger, con su EmeriTarrako, representa un homenaje a la tierra y la historia de Tarragona. Pan brioche artesanal, doble carne smash, cebolla caramelizada con vermut, quesos seleccionados y mermelada de panceta y jamón ibérico se mezclan con un toque de su salsa Dealers, ofreciendo una armonía de sabores intensa y local.

Por último, Dirty Maple Smash de Doma Burgers en Reus apuesta por el contraste. La doble smash de vaca avileña, cheddar, bacon glaseado con sirope de maple y azúcar moreno, jalapeños, cebolla caramelizada al whisky y mayonesa de caramelo salado crean una experiencia dulce, picante y ahumada, pensada para quienes buscan intensidad y originalidad sin perder la esencia de la hamburguesa clásica.

Para votar, los consumidores deben introducir el código que cada establecimiento proporciona y valorar tres aspectos de la hamburguesa antes de dar una puntuación global del uno al cinco. Además, participar en la votación permite entrar en el sorteo de un Apple Watch, un incentivo añadido para los amantes de las burgers.