La Cofradía de la Verónica recuperará la Danza de la Muerte para el Lunes Santo

La Cofradía de la Verónica pretende recuperar la Danza de la Muerte para la Semana Santa de este 2026. Esta volvería después de su breve retorno durante la Semana Santa de 2024, ya que el año 2025 no se repitió. Según han comunicado a través de una publicación a la red social Instagram están buscando bailadores que quieran participar en la Danza de la Muerte de este año. Los interesados pueden enviar un correo a dansadelamortdereus@gmail.com. No obstante, esta no se llevaría a cabo el Viernes Santo, sino el Lunes Santo. Según confirman fuentes de la entidad a Diario Más, el motivo detrás de esta decisión sería para evitar coincidir con la Real Congregación de la Purísima Sangre de Reus. «La danza no está muerta, es bien viviente. Que no bailen unas personas no significa que no esté registrada y no exista. Sigue siendo propiedad de la cofradía», afirman.

Precisamente, la tensión entre la Verónica y la Sangre fue uno de los motivos detrás del conflicto que se vive hoy día entre el Arzobispado y la Congregación. En primer lugar, ambas entidades se disputaban la propiedad del paso de la Verónica, hasta que el año pasado el Arzobispado acabó intermediando y dando apoyo a la Verónica. Otro motivo fue la Danza de la Muerte, en su recuperación para la procesión del Santo Entierro del Viernes Santo de 2024. Desde la junta de la Sangre lo criticaron duramente y, el año siguiente, la Verónica no participó en la professó. Ante la situación, el Arzobispado se vio obligado a mediar.

El cambio de fecha es para evitar coincidir con la Sangre durante la Semana Santa

El retorno de la Danza de la Muerte dibuja un escenario cada vez más imprevisible para la Semana Santa de este año en medio del conflicto abierto entre la Sangre y el Arzobispado de Tarragona. Hace pocos días desde las Parroquias de Reus se anunció que la Función de la Agonía se trasladaba de manera «excepcional» a la Parroquia de Sant Joan Baptista, para evitar enfrentamientos con la Sangre. Ante este hecho, la junta cesada de la Real Congregación de la Puríssima Sang han criticado que se trata de una decisión «impuesta, injustificada y profundamente lesiva para la tradición». Por su parte, la Sangre pretende llevar a cabo la actividad de Semana Santa con «normalidad». Por este motivo, se reafirman en su intención de hacer que la imagen del Sant Crist de la Sang salga en procesión hacia la Prioral.