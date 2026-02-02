La Funció de l'Agonia se llevará a cabo en la Parroquia de Sant Joan Baptista

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Consejo Permanente de la Unidad Pastoral de Reus y Castellvell muestra su apoyo al arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, ante el conflicto abierto entre el Arzobispado y La Sang. En un comunicado emitido por el consejo muestran «su adhesión, obediencia y apoyo» al arzobispo, así como a «todas sus decisiones, decretos y delegaciones, con la voluntad de seguir manteniendo vivas la parroquia de la Puríssima Sang» y «todos los actos de fe que se derivan». «Amamos profundamente nuestra ciudad y deseamos mantenernos fieles a la Iglesia de Jesucristo, sin embargo, nuestro corazón se encuentra trastornado ante actitudes con que generan división e incomprensión», añaden.

Por este motivo, invitan a la ciudadanía a disfrutar de la próxima Semana Santa: «La Semana Santa es una de las celebraciones fundamentales de la vida cristiana, en la cual actualizamos la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo». No obstante, advierten que de manera «excepcional» la Funció de l'Agonia se celebrará a la Parroquia de Sant Joan Baptista. Una medida que respondería a evitar posibles situaciones de enfrentamiento con la congregación que mantiene un conflicto abierto con el Arzobispado.

Ante estas afirmaciones, desde la junta cesada de la Real Congregación de la Puríssima Sang han querido «denunciar abiertamente una decisión impuesta, injustificada y profundamente lesiva para la tradición». Según valoran, la decisión de mover a la conocida como procesión de Les Set Paraules de la Prioral en la Parroquia de Sant Joan Baptista este año «no es ni inocente ni neutral», sino un intento de «desactivar y vaciar de contenido la emblemática Procesión de Les Tres Gracias». Por este motivo, se reafirman en su intención de hacer que la imagen del Sant Crist de La Sang saldrá al mediodía en procesión, custodiada por los Armados de La Sang, hacia la Prioral de Sant Pere. «Una vez finalizada la Funció de l'Agonia, la imagen retornará a la plaza de La Sang para celebrar la Solemne Procesión y la petición de Les Tres Gracias», añaden.