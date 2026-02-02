La pizzería que regalará porciones de pizza de kebab en Tarragona y Reus este jueves

Telepizza celebrará el lanzamiento de su nueva Pizza Kebab regalando porciones gratis en tres establecimientos de Tarragona. Los locales participantes son Marques de Montoliu, número 2 y la Avinguda dels Països Catalans, número 41 en Tarragona y el Passeig Prim, número 7, en Reus. En total, se repartirán 210 porciones, equivalentes a 35 pizzas medianas, con un límite de una por persona, a partir de las 18:30 horas.

La nueva Pizza Kebab combina la masa icónica de Telepizza con base de tomate, jugoso pollo marinado, cebolla, especias kebab, orégano y salsa kebab. Este lanzamiento pretende sorprender a los amantes de la pizza y del kebab, llevando el inconfundible sabor especiado del kebab a cada porción.

La acción forma parte de un macrosampling nacional que incluirá más de 400 locales de Telepizza en toda España, con más de 80.000 porciones gratuitas. La campaña también se adelanta a la celebración del Día de la Pizza, que tendrá lugar el próximo 9 de febrero, ofreciendo a los consumidores una oportunidad perfecta para probar la nueva creación y compartirla con amigos o familia.