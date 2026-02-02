Una hamburguesa de Reus opta a ser la mejor de España: «Aquí no hay trucos, sólo oficio y pasión»

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

Reus podría entrar con fuerza en el mapa gastronómico estatal gracias a una hamburguesa con acento propio. Dealers Smash Burger participa en un campeonato nacional con el EmeriTarrako, una creación que nace como homenaje a la tierra, a los orígenes y a una manera de entender la cocina basada en el oficio y el producto.

Para el equipo de Dealers Smash Burger, representar Reus en un concurso de ámbito estatal es mucho más que una competición. Es la constatación de un camino recorrido desde los inicios del negocio, con todo lo que eso implica: esfuerzo, crecimiento casi inconsciente, orgullo familiar y el apoyo constante de los clientes. «No esperemos ningún premio; lo que queremos es que se conozca el producto que trabajamos y demostrar que desde aquí sabemos hacer las cosas bien», explican, con la convicción de quién se siente preparado para dar el salto.

El EmeriTarrako destaca por una propuesta que rehúye artificios y técnicas excesivas. Es una hamburguesa pensada para transmitir amor por los orígenes y por la sencillez bien entendida. El conjunto combina un pan brioche artesanal con doble carne smash, cebolla caramelizada con vermú, quesos seleccionados y una mermelada de panceta y jamón ibérico, muy atado con un toque de la salsa propia de la casa. Una armonía de sabores intensa, con clara identidad local y producto nacional como eje central.

Lejos de sentir presión, el equipo afronta el concurso con tranquilidad y mucha ilusión. «No tenemos que demostrar nada a nadie; esta burger es una confirmación de lo que somos: unos apasionados por nuestro oficio», aseguran. La emoción, eso sí, es inevitable. Lo esperan con la misma ilusión que unos niños antes del día de Reyes, con ganas de ver qué pasará.

Si el jurado le da el primer mordisco, a Dealers Smash Burger les gustaría que se llevaran una sensación clara: que en Reus hay criterio, oficio y personalidad. Quizás no hace falta que la recuerden para siempre, pero sí que tengan claro que detrás del EmeriTarrako hay una manera de hacer directa, valiente y honesta. Una hamburguesa que quiere competir para ser la mejor de España sin perder, en ningún momento, sus raíces.