Los Bomberos de la Generalitat han recibido cerca de 350 avisos por el temporal de viento, especialmente provenientes del Camp de Tarragona (261) y las Terres de l'Ebre (55). Mont-roig del Camp, Reus, Valls, Vandellòs y l'Hospitalet de l'Infant son cuatro de las poblaciones más afectadas por el vendaval, con rachas que rozan los 140 km/h. En la capital del Alt Camp, el mistral ha hecho cerrar una gasolinera por el mal estado de la cubierta y se han producido varias caídas de árboles (en la plaza de los Pins), palos de la luz, elementos de fachadas y placas solares. Ha habido daños en marquesinas de autobús y también a vehículos estacionados en la vía pública. En Riudoms, la fachada del CAP ha sufrido desperfectos y se ha advertido a los vecinos más próximos que no salgan a los jardines.

El Ayuntamiento de Valls ha emitido un aviso en la población por el fuerte temporal de viento y ha detallado que los servicios municipales están trabajando para retirar árboles y desperfectos en el barrio del Fornàs, la plaza de los Pins de la Xamora, la carretera del Pla y la calle Abat Llort, este último cerrado al tráfico a causas de desprendimientos que afectan a la vía pública. En paralelo, el consistorio vallense ha clausurado todos los parques públicos y ha suspendido las actividades deportivas al aire libre hasta nueva orden. Según datos de la estación meteorológica situada en el terrado del Ayuntamiento de Valls, se ha registrado una vez máxima de viento de 156 km/h a las 07.43 horas de la mañana.

El Ayuntamiento de Tarragona también ha suspendido este sábado todas las actividades deportivas al aire libre en el municipio por unas rachas de viento que se han acercado a los 90 km/h a la estación meteorológica situada al Complejo Educativo. "Esta indicación es efectiva de forma inmediata y se mantendrá hasta nueva orden, por motivos de seguridad," ha tuiteado el consistorio tarraconense en un mensaje en X.

Finalmente, en Amposta, ha habido que cortar la avenida del Alcalde Palau por riesgo de caída de los balcones de un edificio.

Unas 450 llamadas en el teléfono de emergencias 112, más de la mitad en el Baix Camp



El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta el momento un total de 448 llamadas procedentes que han generado 316 expedientes relacionados con el viento fuerte. Por comarcas, desde donde se han recibido más comunicaciones ha sido desde el Baix Camp (52,12%), el Alt Camp (11,79%) y el Tarragonès (8,25%). La mayoría de las llamadas han estado para alertar de obstáculos en la vía pública, y pequeños desprendimientos de elementos de edificios y mobiliario urbano.

El Servicio Catalán de Tráfico (SCT) informa que a lo AP-7 hay restricción para los vehículos articulados entre Cambrils (Baix Camp) y l'Ampolla (Baix Ebre) en los dos sentidos por el fuerte viento. También hay un carril cortado en Mont-roig del Camp en cada sentido por la caída de árboles en la vía. Por otra parte, el SCT recuerda que la BV-4031 está cortada en el Coll de la Creueta por la nevada, y que se necesitan cadenas por circular en la C-28 en el Port de la Bonaigua y a la C-142b para acceder al Pla de Beret.