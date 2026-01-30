Empiezan las obras de reforma de la sala inmersiva del Gaudí Centre

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Reus Promoción ha iniciado esta semana las obras de reforma de la tercera planta del Gaudí Centre, correspondiente a la renovación de la sala inmersiva. El contrato se ha adjudicado en la empresa Wasabi Produccions SL y forma parte de la primera fase del proyecto de renovación del equipamiento, que cuenta con una inversión de 540.809,95 euros (IVA incluido).

El proyecto, elaborado por NAM ARQ Studio SL con la colaboración de STOA, prevé la renovación integral del edificio y de la museografía para mejorar la experiencia de los visitantes y adaptar los espacios a las nuevas necesidades técnicas y expositivas.

Esta primera fase incluye la reforma completa de la sala inmersiva, que permitirá actualizar los contenidos y mejorar la experiencia de visita mediante nuevos recursos expositivos y tecnológicos. La intervención ofrecerá una propuesta más innovadora, atractiva y adaptada a los nuevos formados de divulgación cultural.

La renovación de la sala inmersiva supondrá una mejora significativa en la calidad audiovisual y en la narrativa del espacio, reforzando el relato vinculado a la figura y la obra de Antoni Gaudí, así como el posicionamiento del Gaudí Centre como equipamiento cultural y turístico de referencia.

Durante el periodo de obras, el equipamiento seguirá funcionando parcialmente, garantizando en todo momento la seguridad de los visitantes y minimizando las afectaciones a la actividad habitual. Mientras duren los trabajos, se aplicará un descuento en el precio de la entrada a los visitantes.