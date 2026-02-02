El centro de Reus renueva la oferta gastronómica: «Cuando cierra un local, no tarda en reabrir»

Vivari, La Espiga Pan & Café, Golossa Cakery, DItaly, Midtown, Farinus, Va de Croissant, El Mistral, Burguitos, Compà Calabrese, Thaiger Thai, Que Bono Es... La oferta gastronómica del centro de Reus ha vivido una importante renovación en el último año, con el establecimiento —o la futura apertura— de más de una decena de negocios vinculados con la restauración, la panadería o la cafetería. El adiós de marcas como Farggi, Virginias, Dogos o el Ábside no ha dejado tiempo para el despido, ya que, en cuestión de semanas, las obras han iniciado en los locales para prepararse para la instalación de sus nuevos huéspedes. «Cuando se cierra un local, no tarda a volver a abrirse; hay mucha demanda», apunta el presidente de la Asociación de Empresas de Hostelería (AEH) en Reus, Víctor Perales.

Perales afirma que «la gente realmente tiene los ojos puestos en Reus». «Es una ciudad que tiene mucho de movimiento, hemos sido una ciudad muy comercial y dinámica, y eso hace que la gente de fuera se fije en Reus y quieran venir a implantar su negocio aquí», comenta. Es el caso de La Espiga Pan & Café. Con el producto colombiano como base y señal de identidad, la emprendedora tras el proyecto, Luisa Fernanda Ríos Marín, ha decidido combinar la propuesta con los hábitos locales para que «todo el mundo sea bienvenido». Residente en Coma-ruga, se sintió atraída por Reus porque cada vez que visitaba la ciudad veía «mucha gente, mucho comercio, mucho flujo de personas para acá y hacia allí». «Es un buen sitio para emprender», pensó. Dicho y hecho. Abrió la segunda quincena de diciembre y, por ahora, «ha tenido muy buena acogida», afirma. A escasos pasos de distancia, convive en la calle de Jesús con Golossa Cakery, especializada en cheesecake y cookies. Su propietario, Jonatan Muñoz, comparte que Reus «me parece una ciudad que, a escala comercial, es muy buena». «La gente hace mucha vida en la calle y hay muchas oportunidades», asegura. El recibimiento ha sido «mejor imposible».

La Espiga Pan & Café combina propuestas colombianas y locales.Gerard Martí

No obstante, Perales alerta: los márgenes de beneficio se han reducido muchísimo —por el incremento de costes, las exigencias normativas, los alquileres, los costes de la plantilla, etcétera—, falta personal cualificado, «tienes que mirar mucho primero qué haces» y recomienda llevar a cabo estudios previos para no perder la fuerte inversión que requiere abrir un nuevo local. «Hay mucha demanda, gente que va probando e intenta; quizás faltaría que, en vez de probar, la gente hiciera estudios para no perder el dinero que invierte», reflexiona. «No puede ser que lo montes y, al cabo de seis meses, cierres», lamenta, apuntando que «no todo son flores y violas» aunque se vean los locales llenos los fines de semana.

Por eso, considera que se tendría que impulsar el acompañamiento a los nuevos emprendedores para valorar sus ideas y la rentabilidad de sus proyectos, un trabajo que se tendría que hacer «entre todos», con la implicación de entidades como el AEH Reus, cada particular y, también, la administración pública. Es un análisis que ya llevan a cabo las franquicias, pero que se tiene que trabajar conjuntamente para diferenciarse y «ir a crear cosas únicas y diferentes».