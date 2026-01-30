Tres detenidos y siete personas denunciadas en un dispositivo de seguridad ciudadana en Mas Pellicer

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Reus, conjuntamente con los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional, han llevado a cabo la tarde de este jueves, 29 de enero uno dispositivo de seguridad ciudadana con más de 120 personas identificadas, 67 de las cuales constaban con antecedentes policiales. El operativo ha hecho identificaciones de personas y vehículos a la estación de buses, y controles de paso de personas y vehículos en el barrio Mas Pellicer.

Durante el dispositivo, los Mossos detuvieron a un hombre de 54 años como presunto autor de un delito de hurto, cuatro delitos de estafa bancaria con tarjeta y un delito de estafa bancaria con tarjeta en grado de tentativa.

Los hechos se remontan al 14 de enero, cuando una mujer denunció la sustracción de su monedero. Poco después, la víctima recibió notificaciones de la entidad bancaria alertando de pagos no autorizados con su tarjeta en cuatro establecimientos. Dos días más tarde, se registró un nuevo intento de cargo fraudulento, que no se llegó a completar porque la tarjeta ya estaba bloqueada.

Gracias al análisis de las imágenes de videovigilancia de los comercios donde constaban los pagos, los investigadores pudieron identificar al hombre, que finalmente fue localizado y detenido ayer durante el dispositivo.

Aparte de la detención, los agentes denunciaron a seis personas por tenencia de sustancias estupefacientes y una más por tenencia de un arma prohibida.

En el mismo dispositivo, se llevó a cabo la inspección de un local, donde se levantaron varias actas administrativas por las irregularidades detectadas. En esta actuación, se efectuó el comiso de 50 paquetes de productos ilegales de nicotina.

La Guardia Urbana tramitó 23 denuncias administrativas por infracciones de tráfico y procedió a la inmovilización de dos vehículos. Por su parte, la Policía Nacional finalizó el operativo con dos detenidos y dos personas citadas por infracciones a la Ley de extranjería.