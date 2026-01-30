La Ganxeta de Reus consolida su crecimiento con más de 150.000 viajes en dos años

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El servicio de bicicleta pública compartida de Reus, la Ganxeta, celebra su segundo aniversario con un balance claramente positivo y cifras que confirman su consolidación como alternativa de movilidad urbana. Desde su puesta en marcha, en enero de 2024, el sistema ha superado los 150.000 viajes y ha contado con 4.280 usuarios únicos acumulados, mientras que el número total de personas registradas ya supera las 8.000.

Los desplazamientos con la Ganxeta tienen una duración media ligeramente superior a los siete minutos, un dato que evidencia el uso del servicio para trayectos cortos y cotidianos dentro de la ciudad. La actividad es constante a lo largo de la semana y se concentra especialmente en estaciones como Sant Jordi, Greco, Ocas, Gandhi y Santa Anna, que se han convertido en puntos clave del sistema, sobre todo en horarios laborables y horas punta.

El presidente de Reus Mobilitat i Serveis, Daniel Marcos, destaca que «con sólo dos años la Ganxeta se ha consolidado como un servicio fiable, eficiente y seguro, que se ha convertido en una alternativa real al vehículo privado para los desplazamientos urbanos.» En este sentido, apunta que el servicio seguirá creciendo con la incorporación de una nueva estación de gran capacidad en el apeadero de Bellissens, prevista para este año. Esta nueva infraestructura dispondrá de 42 anclajes y se convertirá en el mayor de toda la red, con el objetivo de reforzar la intermodalidad y dar respuesta a una zona en plena expansión.

Coincidiendo con el segundo aniversario, la Ganxeta también estrena nuevas suscripciones anuales que entrarán en vigor en el 2026. Les nuevas tarifas serán de 60 euros anuales para jóvenes y personas jubiladas y de 90 euros para el resto de usuarios. Las cuotas anuales incorporan un descuento del 50%, igual que en las modalidades mensuales, y permiten un ahorro equivalente a dos meses con respecto al pago mes a mes.

Además, para celebrar el aniversario, el servicio ha activado una promoción especial que permitirá utilizar la bicicleta de manera gratuita durante todo el mes de febrero. Mediante el código promocional GANXETA2026, que se puede introducir directamente a la aplicación, los usuarios podrán hacer viajes sin coste hasta el 28 de febrero de 2026.