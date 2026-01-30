Los destinos a los que podrás volar desde Reus con Jet2 este 2026: Londres, Manchester o Edimburgo

Jet2 amplía sus conexiones desde el Aeropuerto de Reus durante este 2026, ofreciendo más de 200.000 asientos para volar al Reino Unido, incluyendo Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte. La aerolínea británica refuerza así su presencia en la Costa Daurada, consolidando a Reus como un nodo clave para turistas británicos.

Entre las principales novedades de la temporada destaca la nueva ruta directa a Londres-Gatwick, con tres vuelos semanales durante la temporada alta, que permitirá a los viajeros acceder a la capital inglesa de manera más flexible y asequible.

Además de Londres, Reus estará conectado con otras ciudades importantes de Reino Unido, como Manchester y Edimburgo, así como Belfast en Irlanda del Norte. Otras rutas incluyen Birmingham, Bristol, Glasgow, Newcastle y Liverpool, completando un total de trece destinos durante la temporada de marzo a noviembre.

La capital del Baix Camp también estará conectada con el aeropuerto de Leeds-Bradford, situado entre las ciudades de Leeds y Bradford, y con el aeropuerto East Midlands, ubicado entre Nottingham, Derby y Leicester, ampliando así las opciones para los viajeros que deseen desplazarse desde Reus al Reino Unido durante la temporada 2026.

Aunque estaba previsto un nuevo vuelo hacia Bournemouth, la falta de aeronaves Airbus A321neo ha retrasado su puesta en marcha. Desde Jet2 se mantienen confiados en que la ruta se incorporará más adelante, completando así su plan de expansión en España.