El pueblo de Tarragona donde más ha llovido en 2026: más de 200 l/m² y en el 'top' 10 de Cataluña

El mes de enero ha dejado precipitaciones extraordinarias en buena parte de Cataluña, con varias borrascas que han marcado el mes y han llenado los pantanos. Entre ellas, Francis y Harry han sido las más significativas, ya que han dejado lluvias persistentes, vientos fuertes e incluso nieve en muchas zonas de la demarcación de Tarragona, incluso en cotas bajas.

En Prades, en el Baix Camp, la nieve ha llegado a cubrir sus calles y ha dejado estampas de postal en sus montañas, mientras que las lluvias han superado los 200 litros por metro cuadrado, situando al municipio en la décima posición del top 10 catalán en acumulado pluviométrico, con un total de 219,8 mm.

Los municipios de Cataluña donde más ha llovido en 2026.

Meteocat

El ranking de enero está liderado por puntos de montaña y localidades con registros superiores a los 300 mm, como Portbou, Espot o Espolla, seguidos por Palafrugell, Roses o Boí. Con 220 litros, Prades supera con claridad la media habitual de precipitaciones en el Camp de Tarragona durante esta época del año, y confirma que el municipio ha sido uno de los más afectados por la combinación de lluvias intensas y nevadas.

Las borrascas Francis y Harry explican gran parte de este fenómeno. Francis ha traído nevadas y un notable descenso de temperaturas en la región, con cota de nieve relativamente baja, mientras que Harry ha provocado lluvias persistentes y acumulaciones que han superado los 100 l/m² en buena parte del Camp de Tarragona.

La combinación de ambos episodios ha dejado los embalses con niveles muy superiores a los habituales y ha vuelto a llenar ríos y torrentes tras meses de sequía relativa en la zona. De hecho, en el día de ayer, en el pantano de Riudecanyes se produjo un desembalse de agua, ya que llegó a su límite, superando el 100% de su capacidad.