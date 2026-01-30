Laboral
CCOO niega estar bloqueando el acuerdo del anexo de la Guardia Urbana
Critican las acusaciones por parte de UGT sobre la negociación de las condiciones del personal del Ayuntamiento de Reus
CCOO niega que la negociación para las condiciones del personal municipal del Ayuntamiento de Reus esté «bloqueada» y afirma que las declaraciones por parte de UGT son «sesgadas». El sindicato afirma que, actualmente, se está trabajando en el desarrollo de aspectos pendientes del anexo de la Guardia Urbana y otras materias que afectan al conjunto de la plantilla. «Desde mediados de diciembre se han celebrado reuniones monográficas de manera regular, una o dos por semana, con representantes de todas las secciones sindicales para avanzar en un acuerdo que concrete y compense reivindicaciones pendientes», explican desde CCOO.
Por lo tanto, «rechazan» cualquier afirmación sobre que «CCOO haya mantenido una actitud obstructiva»: «Nuestro sindicato ha defendido activamente las reivindicaciones de la Guardia Urbana, sin renunciar a las demandas legítimas e históricas del resto del personal municipal, como la ejecución de los puntos pendientes del convenio, la aplicación de derechos y permisos al personal de lugares unipersonales o el derecho a la jubilación parcial del personal laboral». A la vez, sobre los preacuerdos que desde de UGT y CSIF llegaron con el Ayuntamiento y que finalmente no prosperaron en la Mesa General de Negociación, apuntan que no salieron adelante «porque no habían sido trabajados con todas las organizaciones sindicales y no incorporaban las necesidades del conjunto de la plantilla».
Por otro lado, desde CCOO se reafirman en el respeto a todas las formas de acción sindical y defienden la unidad como «herramienta de fuerza colectiva». «Compartimos que la negociación es compleja y más lenta de lo que sería deseable, pero constatamos que sigue avanzando. Por eso hacemos un llamamiento al rigor, a la responsabilidad y a no alimentar lecturas que sólo generan confusión y tensión innecesaria», añaden. Finalmente, reclaman al Ayuntamiento que dé una «respuesta efectiva» a las demandas planteadas. En caso contrario, «las movilizaciones serán inevitables, con el apoyo de CCOO a todas las plantillas afectadas».