CCOO niega estar bloqueando el acuerdo del anexo de la Guardia Urbana

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

CCOO niega que la negociación para las condiciones del personal municipal del Ayuntamiento de Reus esté «bloqueada» y afirma que las declaraciones por parte de UGT son «sesgadas». El sindicato afirma que, actualmente, se está trabajando en el desarrollo de aspectos pendientes del anexo de la Guardia Urbana y otras materias que afectan al conjunto de la plantilla. «Desde mediados de diciembre se han celebrado reuniones monográficas de manera regular, una o dos por semana, con representantes de todas las secciones sindicales para avanzar en un acuerdo que concrete y compense reivindicaciones pendientes», explican desde CCOO.

Por lo tanto, «rechazan» cualquier afirmación sobre que «CCOO haya mantenido una actitud obstructiva»: «Nuestro sindicato ha defendido activamente las reivindicaciones de la Guardia Urbana, sin renunciar a las demandas legítimas e históricas del resto del personal municipal, como la ejecución de los puntos pendientes del convenio, la aplicación de derechos y permisos al personal de lugares unipersonales o el derecho a la jubilación parcial del personal laboral». A la vez, sobre los preacuerdos que desde de UGT y CSIF llegaron con el Ayuntamiento y que finalmente no prosperaron en la Mesa General de Negociación, apuntan que no salieron adelante «porque no habían sido trabajados con todas las organizaciones sindicales y no incorporaban las necesidades del conjunto de la plantilla».

Por otro lado, desde CCOO se reafirman en el respeto a todas las formas de acción sindical y defienden la unidad como «herramienta de fuerza colectiva». «Compartimos que la negociación es compleja y más lenta de lo que sería deseable, pero constatamos que sigue avanzando. Por eso hacemos un llamamiento al rigor, a la responsabilidad y a no alimentar lecturas que sólo generan confusión y tensión innecesaria», añaden. Finalmente, reclaman al Ayuntamiento que dé una «respuesta efectiva» a las demandas planteadas. En caso contrario, «las movilizaciones serán inevitables, con el apoyo de CCOO a todas las plantillas afectadas».